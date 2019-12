Una año más para agradecerle al fútbol. Un año más de puro disfrute. De grito tras grito. Un año más de Lionel Messi.​

Leo cerró otro enero-diciembre con números infernales, prácticamente imposibles para los terrenales. El 10 argentino gritó en el 4-1 del Barcelona sobre Alavés con un gran zurdazo a distancia y así llegó a 50 goles en el año natural. Es la novena vez que consigue ese número -o lo supera- en la década. Solo en el 2013 no lo logró (se quedó «apenas» en 45).

En este 2019, Messi gritó 34 veces por Liga (contando el final de la temporada pasada y el comienzo de la actual), 8 en Champions, 3 en copas locales y 5 con la Selección. La cuenta da medio centenar, entre los que hay golones, golazos y perlas para todos los gustos. Se cansó de dejar a defensores desparramados. Por citar alguno, definió con clase vs. Levante, una volea y una picadita al Sevilla en el mismo partido, una emboquillada hermosa frente al Betis, pura potencia al United, velocidad y calidad ante Atlético Madrid… De todo.

También hubo varios con su nueva especialidad: el tiro libre. Los arqueros de PSV, Espanyol, Betis, Villarreal, Sevilla y Real Valladolid la tuvieron que ir a buscar adentro. Nada qué hacer. «Yo no voy a decir que le enseñé a patear los tiros libres a Messi, yo le dije cómo poner el pie, nada más, después es todo mérito de él», dijo un tal Maradona. Por otro lado, supo terminar grandes jugadas colectivas, como lo fue frente a Sevilla, con un sinfín de toques y una pisada de Leo sobre el cierre. Y eso que clavó otro golazo, al Valencia, pero se lo anularon por un penal previo. Dentro de los 50 de este año, entraron cuatro tripletes y siete dobletes.

Es la novena vez que en la década llega al medio centenar, o lo supera. Acá los goles de Messi, del 2010 al 2019:

​60 goles en 2010

59 goles en 2011

91 goles en 2012 (¡sí, 91!)

45 goles en 2013

58 goles en 2014

52 goles en 2015

59 goles en 2016

54 goles en 2017

51 goles en 2018

50 goles en 2019

Una década de Messi. No hay otra. El total son 579 goles en diez años. Impresionante es poco. Además, en ese lapso en el tiempo, ganó 6 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, 1 The Best y 1 premio al Jugador Mundial de FIFA.

A nivel colectivo, son 29 títulos: 8 Ligas, 6 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Champions, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Es cierto, la Selección sigue siendo su espina: se quedó en la puerta en el 2014. Entra en la década, claro.

Antes del último partido del año, Messi recibió un premio por ser el MVP de noviembre. Un mes más de los tantos en los que brilló. También cierra el 2019 como uno de los Pichichis de esta Liga, con 12 goles (los mismos que Benzema).

A Messi lo comparan con una cabra y no por cómo salta, sino por el acrónimo en inglés: GOAT, «Greatest Of All Times» (el mejor de todos los tiempos). Leo ya es eterno. Su nombre, sus goles y su magia quedarán por siempre, con una década infernal y más años por disfrutar.