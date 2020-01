El humo generado por los feroces incendios forestales que se registraron en Australia y que acabaron con la vida de millones de animales, llegó a Catamarca.

Según señalan los Cazadores de Tormentas, ese tenue humo, que según las imágenes satelitales se dirigía hacia argentina, hoy se puede observar a simple vista sobre parte de nuestra provincia.

“Es posible divisar las nubes de humo que llegaron a la Argentina provenientes de los incendios en Australia, Solo hay mirar el cielo para notar a simple vista lo tenue que se encuentra el sol.

La presencia de este humo está funcionando como un filtro que no está dejando que el aire se caliente tan rápido como debería si él no estuviera presente. Por ello, es posible que la temperatura no ascienda al ritmo previsto ni al valor máximo pronosticado (quizá un grado o dos menos) debido a este factor”, señala la publicación de CTC.