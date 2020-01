Los dirigentes de la institución de Deportivo La Paz en conjunto con la Liga Tinogasteña determinaron que no jugará el Torneo Provincial por no conseguir regularizar su situación en Personas Jurídicas.

El Deportivo La Paz dio otro retroceso en lo institucional, que deriva en lo deportivo. El mes pasado había tomado la determinación de no jugar el Federal Amateur, condición que se ganó por ser el campeón del Anual, a pesar de que luego el Concejo Federal no le Homologara el certamen a la Liga. Esto fue por no contar con los papeles al día.

En tanto que, por su condición de campeón, la Liga había pedido que se le dé un lugar en el provincial, siempre y cuando logre su regularidad, la cual se intentó durante esta semana, pero no se consiguió, por lo que los Presidentes de las Ligas que están en el armado del Torneo Provincial, le pidieron a la Liga Tinogasteña que defina sus representantes, ya que solo hay dos cupos disponibles.

Debido a esto, se determinó que La Paz no podrá jugar el torneo, y que los representantes serán 14 de Agosto y Juventud Unida, tal como habían quedado establecido al término de la temporada 2019.