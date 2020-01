Más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS son parte de los archivos vinculados al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tiene la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que en 2015 se desclasificaron para poner a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación que lleva el caso. En la actualidad, muchos de estos registros se encuentran en un edificio en el que la falta de mantenimiento y abandono hacen peligrar el estado de las pruebas que aún no terminaron de analizarse. Con el decreto 395/2015, la ex presidenta Cristina Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA. Muchos de estos archivos ocupan gran parte de un edificio de Capital Federal que posee la AFI. La ubicación del edificio no puede ser revelada. Justin Webster: «Las cuentas de Nisman deben ser investigadas» Esta semana, Cristina Caamaño, la interventora del organismo, nombrada por Alberto Fernández, comprobó que hay pruebas que se encuentran en un inmueble en completo estado de abandono. De acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder PERFIL los registros están rodeados de escombros, basura, vidrios rotos, paredes con humedad, conexiones eléctricas clandestinas y cables averiados. Desde su declasificación, la UFI AMIA a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum logró digitalizar parte de la documentación pero aún queda más de la mitad de la información sin analizar y proteger, por lo que la decisión del Presidente es sacar de la parálisis a este organismo, avanzar con la investigación del atentado y que se termine de estudiar los datos que fueron clasificados. Ahora, lo urgente para Caamaño será resguardar las pruebas que pueden haberse dañado por el estado de uno de los edificios en donde se guardan. La ex presidenta aportó la documentación de los servicios en marzo de 2015, después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien por entonces estaba a cargo de la Unidad Fiscal AMIA y acusaba a Cristina Kirchner de presunto encubrimiento a Irán del atentado de 1994 por el que fallecieron 85 personas. Dos años después, el entonces presidente Mauricio Macri también firmó un decreto por el cual desclasificaba la información secreta sobre el atentado. En ese momento, Kirchner acusó a Macri de tomar una medida que ella ya había tomado. “Leo hoy: ‘AMIA: el Gobierno desclasificará todos los archivos secretos de la ex SIDE’. Como lo ordenamos en decreto 395/2015. Sí, en 2015”, tuiteó al conocer la medida del ex presidente de Cambiemos la actual vicepresidenta. En 2003 y 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner, también había puesto a disposición toda la información recolectada hasta entonces por Inteligencia. Estas desclasificaciones hicieron que haya miles de papeles, escuchas y videos en un depósito que, en la actualidad, no cumple con los requisitos necesarios para el resguardo de pruebas de un atentado terrorista que a casi 26 años sigue sin resolverse.

