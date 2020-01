View this post on Instagram

Por el 10% de 6 palos te canto toda la noche. cuando se van todos de la fiesta me quedo a limpiar la mugre, te desarmó el sonido completo, te llevo y voy a buscarte las bendis un mes al colegio. Te salgo a buscar ofertas en el chino para que no gastes de mas. Te barro todas las calles de la ciudad. Te hago de bombero, policia, de intendente, concejal, albañil y pintor. Te pego afiches para la fiesta. No gastas en hotel porque te duermo el banco de la plaza. La comida la sacamos de canje. Y si me queda tiempo te armo el sonido completo de vuelta y te hago de maluma, anuel, j balvin y me pintó los labios, me pongo peluca y te hago de naty Natasha. Pensalo ayacucho, el número de contrataciones esta en mi perfil. (solo falta saber cuanto va a tardar NESTOR en hacer un video en contra mío por esto a ver si pega un FT).