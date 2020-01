La Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Tinogasta, programó para hoy el Miercoles 15 de Enero desde la hora 19, se desarrollará la primera Jornada de la 4ta fecha zonas A, B y C en el playón del Club Santa Rosa, el Viernes 17 de Enero desde la hora 19 en el playón deportivo de ex Escuela de Comercio se jugará la segunda jornada y el día Sábado 18 de Enero desde las 19 horas, en el playón deportivo ex Escuela de Comercio, se disputará la tercera jornada del Torneo Municipal de Voleibol Femenino denominado «Vendimia 2020» ‘Copa Todos Por Vale’:

◾PROGRAMA DE PARTIDOS:

✔ 1RA JORNADA:

MIÉRCOLES:

⚫1er Partido: (partido pendiente de la 3ra fecha)

ZONA C➖19:00 hs

KARASUNO K.V.C vs ATENEAS

🔴2do Partido:

ZONA A➖ 20:00 hs

TINOGASTA V vs TINOGASTA V. II

🔵3er Partido:

ZONA B➖21:00 hs

COPACABANA vs AMAZONAS

⚫4to Partido:

ZONA C➖22:00 hs

KARASUNO K.V.C vs LOS ROBLEDOS

🔴5to Partido:

ZONA A➖23:00 hs

PANTERITAS vs AMIGAS.

✔2DA JORNADA:

VIERNES:

🔵1er Partido:

ZONA B➖19:00 hs

AGUILAS vs AUDACES

⚫2do Partido:

ZONA C➖ 20:00 hs

CREYBIT vs DEFENSORES

🔴3er Partido:

ZONA A➖21:00 hs

R.V.C vs JUVENTUD

🔵4to Partido:

ZONA B➖22:00 hs

POREGRESO 2 G.T.V vs ATENAS

⚫5to Partido:

ZONA C➖23:00 hs

MINI VOLEY vs EL PUESTO V.

✔3RA JORNADA

SÁBADO:

🔴1er Partido:

ZONA A➖19:00 hs

INCAS REC.vs LOBAS

🔵2do Partido:

ZONA B➖20:00 hs

VIKINGAS vs FENIX

⚫3er Partido:

ZONA C➖21:00 hs

LAS 100 vs ATENEAS

🔴4to Partido:

ZONA A➖22:00 hs

VOLEY BAG’S vs B Y V VOLEY

🔵5to Partido:

ZONA B➖23:00 hs

GIGANTE V vs P&P RACING V.C

⚫6to Partido:

ZONA C➖00:00 hs

LAS GUERRERAS vs R.V.C 2

Prensa Deportes