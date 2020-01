Si algo ha logrado Diego Simeone con el paso del tiempo es transformarse en un entrenador reconocido en el mundo del fútbol. Es que tras sus inicios como director técnico en Argentina, que comenzó con un título histórico con Estudiantes de La Plata, y luego tuvo incursiones en River, San Lorenzo y Racing, la carrera del Cholo se mudó al Catania, de Italia.

Aquella fue fue primer incursión en Europa, hasta que después de un breve paso la Academia de Avellaneda, a Simeone le sonó el teléfono. La característica marcó que la llamada provenía de España: el Atlético Madrid, equipo en el que jugó durante cinco temporadas en dos etapas distintas, lo había convocado para ser su entrenador. El resto, es historia.

En ocho temporadas -la novena está en curso-, el conjunto de Simeone se consagró ganador de siete títulos. Entre ellos, cuatro fueron a nivel internacional, sumado a las dos apariciones en finales de la Champions League. Por el reconocimiento internacional, además del cambio de mentalidad ganadora que imprimió en su llegada, el desembarco de Simeone cambió para siempre la historia de la institución colchonera.

Pero todo lo que logró al frente del equipo madridista, el Cholo no lo consiguió solo. Junto a él hay un gran equipo de trabajo, en el que se destaca el Mono Burgos, la mano derecha del entrenador en el banco de suplentes y en el día a día con el trato hacia los futbolistas. El ex arquero de River acompaña a Simeone desde su experiencia en el fútbol italiano, pero tras ocho años juntos, el hombre amante del rock and roll habría tomado la decisión de alejarse de su coequiper.

Según informó el programa El Larguero, que se emite por la Cadena Ser, Burgos continuaría trabajando en el Atlético Madrid hasta el final de la temporada. Con contrato vigente hasta el 30 de junio del 2020, el Mono fue el único integrante del cuerpo técnico de Simeone que en febrero del año pasado no rubricó la ampliación de su contrato por los próximos dos años.

A los 50 años, Burgos tendría la intención de comenzar su carrera como director técnico. Por eso le habría pedido a la agencia española de representación de jugadores llamada Bahía Internacional, que comience en la búsqueda de un equipo para poner en marcha su carrera como DT.

Más allá de que el tándem Simeone-Burgos se rompería después de casi una década trabajando en conjunto, la continuidad del Cholo al frente del Atlético Madrid está garantizada. De esta forma se rompería una relación más que exitosa para los Colchoneros: desde que llegaron al club a mediados de la temporada 2011/2012, ambos conquistaron la liga española 2013/2014, la Copa del Rey 2013 y la Supercopa de España 2014. A nivel internacional, el equipo del Cholo ganó dos ediciones de la Europa League -en 2012 y 2018- y dos Supercopas de Europa en los mismos años que se alzó con el segundo título en orden de mérito en el Viejo Continente.

Al parecer, y después de tanto tiempo junto a uno de los entrenadores más renombrados del mundo del fútbol, el Mono tendría la decisión tomada de empezar una nueva etapa en su carrera.

