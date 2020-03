Tinogasta extrema los controles de ingreso a la Ciudad. Las personas que proceden de países transmisores están cumpliendo la cuarentena y se dispuso la custodia policial. Ayer, no se registraron casos nuevos de Dengue. Durante la jornada de éste jueves 19, el COE Tinogasta reportó en el Departamento un total de 5 personas cumpliendo el Aislamiento Preventivo Obligatorio por Coronavirus COVID-19, dispuesto por el Gobierno Nacional. Esto luego de que estas personas proveían de países transmisores de la enfermedad. De acuerdo a información médica oficial, ninguno de estos casos posee síntomas de la enfermedad y se encuentran en sus domicilios particulares. En el caso, de la persona que llegó en un vuelo desde Exterior y procedió desde el Aeropuerto Felipe Varela, en el día de ayer; se encuentran con custodia policial para cumplir con la Cuarentena Obligatoria. A su vez, se informa que la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Pamela López, se encuentra cumpliendo el aislamiento por haber ingresado a nuestra Ciudad desde el vecino país de Chile. Es importante resaltar, que en todos los casos NO existen síntomas de Coronavirus. Por tal motivo, se solicita a los Medios de Comunicación No Alertar a la población e informar con responsabilidad. En ese sentido; la funcionaria municipal, expresó: “es nuestra obligación cumplir responsablemente el aislamiento. Nosotros estamos muy bien, pero todos los que estuvimos en el extranjero debemos acatar el protocolo oficial y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial”. Desde, el COE Tinogasta, se pide a la población que cumpla con el aislamiento y para evitar la circulación de personas funciona una sirena para anunciar la obligatoriedad de “Quedarse en casa”. Recordemos que desde hoy y hasta el 31 de marzo, se extenderá el “Aislamiento Total” que dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se dirigió anoche a todo el país. Allí, explicó que “esta es una medida excepcional”. Con ello, se busca evitar la expansión del Covid-19 dentro del país. Este estado de cuarentena implica moverse de la casa cuando sea estrictamente necesario, y sólo se podrá salir para proveerse de “alimentos y medicamentos”. Para cumplir con el DNU nacional, el Municipio junto a la policía de la Provincia, reforzará los controles en la Ruta Nacional N°60 y se recuerda a la población que rige el Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Situación “Dengue”

El COE Tinogasta a su vez, señaló que hasta el día de ayer no se registraron nuevos casos de Dengue en la Ciudad. Hasta el momento existen 5 personas que contrajeron la enfermedad, las cuales se encuentran cumpliendo el tratamiento, y se precedió al bloqueo y desinfección de la zona. A su vez, desde el COE se informo que se continuará hasta hoy con la desinfección en los barrios programados, y que se analizará seguir con el bloqueo de las zonas afectadas. Las autoridades le solicitaron a la población que extreme las medidas de prevención en sus domicilios y que monitoreen que no existan recipientes con larvas del mosquito Aedes aegypti para evitar el riesgo de transmisión viral.

Cuarentena Nacional

Hasta el 31 de marzo La medida se prolongará hasta las 23.59 del 31 de marzo. Se determinó el adelantamiento del feriado del 2 de abril al 31 de marzo, mientras que el 30 de marzo será feriado puente. Algunos negocios estarán abiertos Según la disposición, los negocios de cercanía se mantendrán abiertos en el lapso que dure la cuarentena. Se podrán hacer compras de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Controles de la medida Prefectura, Gendarmería Nacional, Policía Federal y provincial controlarán el cumplimiento de la norma y reducir al mínimo la circulación. Fuerte sanción Quien no pueda justificar qué hace en la calle, será sometido a las sanciones que prevé el Código Penal. Actividad de resguardo Conducción de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales; sanidad, fuerzas de seguridad y armadas; trabajadores en la producción de alimentos, fármacos;petróleo y refinerías.

