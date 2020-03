Se fortalece el sistema de nutrición en comedores y se agiliza la distribución de tarjetas AlimentAR Por segunda vez consecutiva en éste mes, hoy se volvieron a acreditar los montos de las tarjetas Alimentar para sus beneficiarios, que tiene como fin ayudar en la canasta básica a niños menores de 6 años. De ésta manera, tal como estaba establecido el tercer viernes de cada mes, las 700 familias con éste beneficio pudieron acudir a los comercios adheridos al sistema para realizar la compra de alimentos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispuso un conjunto de medidas para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social ante la cuarentena nacional por el COVID-19. En este sentido, se anunció que se reforzará la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios en los próximos días. Sobre las tarjetas que aun no se entregaron y con el fin de fortalecer la nutrición en las familias que lo necesitan, el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo, anunció que de las 400 mil tarjetas Alimentar que aún no se distribuyeron se acreditarán por medio de la Asignación Universal por Hijo, para que las familias puedan disponer del dinero para la compra de alimentos. «Como no lo pudimos hacer por las restricciones a la circulación, lo que se hará es cargar el monto de la tarjeta alimentaria en la Asignación Universal por Hijo, y así todos podrán tener su prestación alimentaria», explicó Arroyo. De ese modo, se garantizará que el dinero de la tarjeta alimentaria llegue a las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la AUH, embarazadas a partir de los 3 meses que actualmente perciben la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que reciban la AUH.

EN TINOGASTA

Siguiendo la sintonía con las disposiciones nacionales, Desarrollo Social del Municipio garantizará la asistencia alimentaria a través del servicio de los comedores en Tinogasta. En la jurisdicción son más de mil personas las que reciben la comida a través de los siete comedores habilitados.

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO NACIONAL

Hasta el momento las tarjetas acreditadas llegaron a un millón cien mil plásticos. En los próximos días se acreditarán los montos por medio de la AUH para las 400 mil familias que aún no la recibieron. El plan prevé entregar más de 1.500.000 tarjetas, que alcanzarán a más de 2.800.000 destinatarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados con AUH). Los objetivos de ésta política es cuidar el ingreso de las familias, garantizar la asistencia alimentaria y hacer que el movimiento económico esté solamente en el barrio para mover la economía de abajo.

Dirección General de Información Pública.