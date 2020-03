El gobernador de la provincial, Raúl Jalil, acompañado por los ministros de Salud, Claudia Palladino, de Seguridad, Hernán Martel, y de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, y la diputada nacional Lucía Corpacci, supervisó los controles preventivos sanitarios que se realizan en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC) y la construcción del Hospital Monovalente Respiratorio de Catamarca que funcionará en dicho espacio.

Tras el recorrido, la ministra de Salud dialogó con la prensa, oportunidad en que anticipó que en 15 días se terminaría el Hospital Monovalente Respiratorio, el cual contará con 33 unidades de terapia intensiva y unas cien plazas de mediano y bajo riesgo. Asimismo, señaló que actualmente hay 236 personas en aislamiento preventivos sin síntomas.

Claudia Palladino indicó que este hospital contará con 33 camas de terapia intensiva equipada y cien plazas aproximadas para mediana y bajo riesgo. Además, aclaró que el Hospital de Niños seguirá atendiendo niños, pero se trabaja con un ingreso diferenciado respiratorio y uno no respiratorio. Mientras que en el interior los hospitales serán la primera captación del paciente, se lo asila y si es necesario será traslado al Hospital Monovalente.

La titular de la cartera de Salud afirmó que estos centros respiratorios contarán con médicos, enfermeras y el personal de limpieza, personal que está siendo capacitado hasta tanto se termine con la obra.

“En estos 15 días que se espera que terminen con el Hospital Monovalente Respiratorio. Todas aquellas personas con bajo riesgo serán atendidas por el SAME, que irá al domicilio particular a fin de evitar que vaya al hospital y si se considera necesario se toma la muestra y la persona queda aislada en su hogar”, afirmó.

Mientras que si alguna persona tiene síntomas graves serán internados en el Hospital San Juan, con ingreso independiente por la avenida Illia, hasta que se concluya el hospital respiratorio.

Por otra parte, Paladino indicó que se adquirieron 11 respiradores que llegarán a la provincia en unos seis días y se pidieron a Nación otros 25, que garantizó que adquirieron toda la producción de las fábricas nacionales que aquella vaya al Ministerio de Salud de la Nación, y después éste los envía a cada provincia.

Finalmente, la ministra de Salud afirmó que actualmente son 236 las personas que están en aislamiento preventivo. “Ninguno tiene síntomas. Se las está llamando de manera constante y se está comenzando a dar las altas de los primeros que llegaron”, subrayó, y solicitó la solidaridad de la ciudadanía a no estigmatizar a los posibles enfermos con el coronavirus y sólo extremar los mecanismos de prevención.

Cabe recordar que trabajan en los controles preventivos y armado del hospital que se realizan en el CIIC, personal del Ministerio de Salud, Defensa Civil, fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, de la Brigada de Incendios Forestales, del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, entre otros organismos.Más de 250 aprehendidos

En tanto, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, afirmó que ya son más de 250 los catamarqueños aprendidos por no cumplir con el aislamiento social y obligatorio.

“Estamos haciendo cumplir el decreto y es un trabajo que produce un desgaste, hay personal de la Policía de la provincia que está sobrecargado, hay personal que se lo ha convocado para que trabaje pura y exclusivamente por desobediencia ante un decreto que es obligatorio”, dijo.

A su vez, señaló que ante estas violaciones del Decreto Nacional, el gobernador Raúl Jalil tomó la decisión de emitir un decreto que establece multas para quienes violen esta medida, por lo que reiteró la colaboración y responsabilidad de todos, “para que podamos luchar contra esta pandemia, que sin lugar a dudas la principal defensa que hoy tenemos para protegernos es mantenernos en nuestros hogares”. Al tiempo que requirió que quienes están dentro de las excepciones para circular cumplan con el protocolo establecido para salir de su domicilio.

El ministro Martel solicitó, además, responsabilidad a los padres de los menores a fines que no anden en la calle. “Nosotros tenemos una población de más de 400 mil catamarqueños y no tenemos un policía para controlar a cada uno. Por eso apelamos, principalmente, a los padres que son los responsables que sus hijos no estén en la calle”, apuntó, y en relación a las personas adultas indicó que “cada uno sabe qué responsabilidad tiene”.

Finalmente, pidió el respeto por el personal de Salud y Seguridad, en especial, como también de las distintas áreas de Gobierno que se encuentran trabajando sin descanso para que “todos estemos bien. Es una situación crítica que necesita mucha prevención”.