La diputada nacional, Lucía Corpacci, en comunicación telefónica con radio Valle Viejo brindó una entrevista en la cuál explicó algunas de las medidas que se tomaron en la provincia con respecto a la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19.

Consultada sobre la utilización de barbijos en la provincia respondió; “El barbijo no reemplaza medidas de prevención de Coronavirus. El único sentido del barbijo, es no llevarse las manos a la boca, además se debe cambiar periódicamente, y mantener los cuidados de higiene, principalmente el lavado de manos”.

Sobre la pregunta, de por qué cree que aún no llegan caso a la provincia manifestó “Tal vez, el flujo de turismo en nuestra provincia ha atrasado la llegada del virus, pero probablemente tendremos algunos casos en la provincia, la enfermedad tiene muchos casos asintomáticos, y si aparecen casos no significa que han fracasado las medidas. Les pido a todos los catamarqueños que primen la humanidad y el sentido común sobre todas las cosas, el sentido común, las normas de convivencia, y nos cuidemos entre todos, solo así vamos a estar bien”.

Con seguridad y claridad brindó detalles de cómo se deben tomar la medidas de higiene en cada hogar como así también en las excepciones que nos lleven a circular en la calle. “Económicamente, esto traerá un costo enorme, tanto en Argentina como en el mundo; pero queremos pagarlo con el costo de la menor cantidad de vidas posibles, será una situación muy difícil. Los países que más se anticiparon son los que mejor estuvieron”, dijo en relación al impacto económico.

«Catamarca viene preparándose en equipamiento, infraestructura, estamos preparados dentro de las limitaciones lógicas, no podemos prever la cantidad de infectados». Personalmente no tengo la proyección de infectados en la provincia, creo que la cantidad de personas va a depender de que los casos lleguen gradualmente, no nos desesperemos con algún caso, lo bueno es tenerlos espaciados en el tiempo».

En relación al Estadio Bicentenario, dijo «no discutiría medidas que tome el Gobernador Jalil, él sabe las medidas que se van a tomar».

Cuando fue consultada sobre los cortes de rutan nacionales manifestó «Yo tengo una gran mirada humanística, más allá de la científica. Esto no es vacacionar, es quedarse en casa. Las cosas deben ser controladas, otro problema es lo productivo, exceptuado en el decreto, «se debe poder circular, es razonable que el intendente Gutiérrez exija que sean de la provincia, y esto debería ser de toda la vida; los camiones con la papa cargada deben circular”.

Para finalizar respondió lo que opina sobre los casos de violencia de género «no seamos indiferente ayudemos denunciando cada situación para salir a defender esas víctimas», finalizó.