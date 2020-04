Así definió la directora del hospital Dr «Luis Agote» Yessica Garcia ante la consulta de RADIO TABARUCO 94.5, en la mañana de este jueves.

El interés de nuestro programa matutino era saber si en verdad está en funcionamiento un respirador que en abril del año pasado el hospital recibió desde un centro particular.

Ya en aquel momento del condominio, mediante el cual el respirador quedó en el hospital, algunos aseguraban que el funcionamiento era imposible.

Hoy, frente a la pandemia que vive el país, nuestro interés nos llevó a consultar y la respuesta fue contundente «el respirador es obsoleto» afirmó la directora del hospital.

Dio detalles que hacen entender que tal respirador no puede funcionar y explicó «el respirador tiene muchas falencias, es obsoleto. Partimos en decir que las tubuladuras deben venir en doble sellado y están al aire libre en una bolsa común. Esas tubuladuras no podemos esterilizar con una estufa común y corriente, deben ser esterilizadas en óxido de etileno que lleva todo un proceso y mínimo se debe contar con tres juegos. Por que si hoy llega un paciente y necesita ser conectado con esas tubuladuras no podemos hacerlo. Además para poder hacerlo funcionar necesitamos una central de oxígeno, dado que este respirador necesita de 10 a 12 tubos de oxígeno por día. Y todos sabemos que una recarga de oxígeno desde Fiambalá debemos enviar a Catamarca capital para conseguirla. Además este respirador tiene dos entradas, una de oxígeno y otra de aire comprimido, vino con una sola manguera, cuya rosca vino rota y la otra manguera es inexistente» detalló.

También la directora del hospital agregó que para que pueda funcionar el aparato en cuestión se necesita de una sala de terapia intensiva, con un medico terapista y profesionales en kinesiología las veinticuatro horas, con todo esto el hospital de Fiambalá no cuenta,dado que nuestro hospital es solo un poco más que una posta sanitaria».

De ésta manera la funcionaria de salud dejó aclarada la cuestión que en las últimas horas afirmaban sobre la existencia de un respirador listo para usar.

Recordemos que el respirador fue recibido por el ex-director Quintar y entregado por la actual concejal Rosana Carrizo

Las fotos que ilustran la crónica son del estado actual del equipo y del momento de la entrega.