La ministra de Salud, Claudia Palladino, se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa la provincia. En este sentido, señaló que Catamarca hasta ahora tiene “caso 0” en lo que respecta al COVID-19.

“Es una fortaleza que todos estos días vengamos con casos cero, en algún momento tendremos casos, porque es raro que seamos una isla, Dios quiera que así sea, pero estamos en un país donde tenemos todas las provincias alrededor con casos, entonces hay que estar atentos, hay que vigilar bien. Si aparece un caso, lo vamos a tratar como corresponde, y no angustiarnos”, apuntó Palladino en una entrevista con Radio Valle Viejo.

Además, la ministra recalcó que los actores de la Salud se encuentran preparados, pero esperan que si los casos llegan sean esporádicos y de forma lenta. “Tenemos el sistema preparado para eso, lo que no queremos es que los casos se den forma masiva porque no habrá sistema que responda. Es decir, buscar aplanar la curva lo que más se pueda, y como provincia estamos en ese camino, por lo que se tomaron medidas de forma previa a las que se tomaron a nivel Nacional”.

Seguidamente, la médica señaló que actualmente las personas que se encuentran en aislamiento preventivo, porque vinieron de zonas donde se encontraba el virus, están con vigilancia permanente, y se encuentran bien. En relación a esto, señaló que están esperando las muestras de dos casos sospechosos que el Malbrán enviará en horas de la tarde.

Asimismo, la funcionaria recomendó a la ciudadanía en general que no debe asustarse cada vez que se realice un protocolo, los cuales se activarán de forma diaria. Esto lo definió como un buen accionar, ya que se busca atender a todas las personas que tienen síntomas a fin de cuidar y descartar cualquier sospecha. “Les pedimos a las personas que no tengan miedo, que no estigmaticen, y los que sienten algún síntoma no dejen de realizar las consultas. También, pedimos a las personas que se queden en sus casas y que cumplan con todos los cuidados que venimos recalcando”, apuntó.

Palladino, dialogó con el medio luego de salir de la reunión ampliada del COE, que se realizó en Casa de Gobierno, donde estuvieron presentes ministros, médicos, legisladores, representantes del clero, entre otros. Sobre la reunión, la funcionaria indicó que el Colegio de Bioquímicos ofreció salones en caso de que haga falta, desde la UNCa. se ofreció la residencia Universitaria, los legisladores se pusieron a disposición. “Desde nuestro lugar, solicitamos un registro de todos los médicos que estén disponibles a fin de capacitarlos en caso que nos haga falta recibir su asistencia”, concluyó.

Fuente El Ancasti Digital