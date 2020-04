En Casa de Gobierno hubo una reunión del COE ampliado que reúne a varias instituciones del medio para evaluar acciones ante la emergencia sanitaria y diagramar otras. A la salida del encuentro, la ministra de Salud, Claudia Palladino, resaltó que Catamarca sigue sin ningún caso de coronavirus, pero advirtió que pueden darse. En este sentido, convocó a la población a actuar con cautela y responsabilidad cuando se active algún protocolo que tiene por objeto detectar si alguien presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

La funcionaria recomendó no asustarse cada vez que se realice un protocolo, los cuales se activarán de forma diaria. Esto lo definió como un buen accionar, ya que se busca atender a todas las personas que tienen síntomas a fin de cuidar y descartar cualquier sospecha. “Les pedimos a las personas que no tengan miedo, que no estigmaticen, y los que sienten algún síntoma no dejen de realizar las consultas. También, pedimos a las personas que se queden en sus casas y que cumplan con todos los cuidados que venimos recalcando”, apuntó.

La reunión ampliada fue presidida por el gobernador Raúl Jalil y estuvieron presentes ministros, médicos, legisladores, representantes del clero, del Ejército, entre otros. «Fue para escuchar inquietudes y asesoramiento de cada área y también ofertas de ayuda, que siempre es buena», expresó Palladino en diálogo con la prensa.

Según informó, el Colegio de Bioquímicos ofreció salones en caso de que haga falta para hospitales de campaña; desde la UNCA se ofreció la Residencia Universitaria y los legisladores se pusieron a disposición.

«Se conversó el tema de voluntariados; pedimos a los colegios listados de profesionales que estén dispuestos a trabajar en las capacitaciones», añadió.

“Es una fortaleza que todos estos días vengamos con casos cero; en algún momento tendremos casos, porque es raro que seamos una isla. Dios quiera que así sea, pero estamos en un país donde tenemos todas las provincias alrededor con casos, entonces hay que estar atentos, hay que vigilar bien. Si aparece un caso, lo vamos a tratar como corresponde, y no angustiarnos”, apuntó Palladino.

Además, la ministra recalcó que los actores de la Salud se encuentran preparados, pero esperan que si los casos llegan sean esporádicos y de forma lenta. “Tenemos el sistema preparado para eso, lo que no queremos es que los casos se den en forma masiva porque no habrá sistema que responda. Es decir, buscar aplanar la curva lo que más se pueda, y como provincia estamos en ese camino, por lo que se tomaron medidas de forma previa a las que se tomaron a nivel nacional”.

En este punto destacó las primeras medidas de prevención que tomó el Gobernador.

