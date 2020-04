Ciudad del Vaticano

El domingo 5 de abril, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el Pontífice celebrará la Santa Misa de la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén a las 11:00 a.m. (hora de Roma). – 06:00 a.m. (hora de Argentina).

El Triduo Pascual presidido por el Papa Francisco comenzará el Jueves Santo, 9 de abril, con la Misa de la Cena del Señor a las 06:00 p.m. (hora de Roma).- 01:00 p.m. (hora de Argentina).

Al día siguiente, Viernes Santo, el Papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 06:00 p.m. (hora de Roma).- 01:00 p.m. (hora de Argentina). y el rezo del Vía Crucis en el atrio de la Basílica de San Pedro a las 09:00 p.m. (hora de Roma).- 04:00 p.m. (hora de Argentina).

La Vigilia Pascual del Sábado Santo se realizará el 11 de abril a las 09:00 p.m. (hora de Roma).- 04:00 p.m. (hora de Argentina).

Por último, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de la Resurrección del Señor el Domingo de Pascua 12 de abril a las 11:00 a.m. (hora de Roma). – 06:00 a.m. (hora de Argentina). y al finalizar, impartirá la Bendición “Urbi et Orbi”.

Pueden acompañar al Papa Francisco por estas Plataformas

https://www.vaticannews.va/es.html

https://www.youtube.com/user/vaticanes/

https://www.facebook.com/vaticannews.es/



Buenos Aires

Con la celebración del Domingo de Ramos, comienzan las celebraciones de la Semana Santa en este año especial donde el sufrimiento por la enfermedad lastima a la mayor parte del mundo. En ese marco, el Centro Televisivo Arquidiocesano del Arzobispado de Buenos Aires acerca a los hogares la misa por radio y televisión.

“Como la multitud que acompañaba a Jesús en aquel momento de la historia nosotros también tomamos el ramo y lo acompañamos al Señor”, animan. “Este ramo, tal vez sea distinto al de otros años, pero sigue siendo el símbolo de nuestra decisión de elegir a Jesús y a su Evangelio”, sostienen.

La misa estará presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, y concelebrada por sus obispos auxiliares, monseñor Joaquín Mariano Sucunza y monseñor Enrique Eguía Seguí, en la catedral primada de Buenos Aires. Durante la celebración, bendecirán el ramo que cada uno tenga, para poner en su casa y ese ramo durante todo el año nos recordará que en Nuestra Misa dijimos “Yo quiero seguir a Jesús”.

La misa por radio y televisión es un servicio pastoral disponible desde hace 30 años y que a través de los distintos medios de comunicación social llega a miles de personas que de otra manera no tendrían su servicio religioso dominical.

Además de la ya tradicional misa que desde hace más de 50 años transmite la TV Pública los domingos a las 9 de la mañana, seguida por miles de fieles, canal Orbe 21 transmite por canal 427 de Cablevisión digital; canal 21.2 de la televisión digital terrestre y Streaming; canal 709 en Telecentro digital; canal 351 en Directv; o por internet en www.canalorbe21.com y su canal de YouTube. La radio Pan y Trabajo FM 107.1 también retransmitirá la celebración.

La transmisión será por Cablevisión digital, canal 21.2 de televisión digital terrestre y streaming, y por la web el sábado a las 20 y el domingo a las 8 y a las 19. Por Telecentro digital y Directv el sábado a las 16 y a las 20; y el domingo a las 8 y a las 19.

También podrá verse en Canal 2 América el domingo a las 8.15; en El Once TV de Paraná el domingo a las 9.15; Canal C de Córdoba el domingo a las 11.

Por radio, la misa será transmitida en Radio Pan y Trabajo (FM 107.1) el domingo a las 9; por Radio Nacional (AM 870) el domingo a las 7; por Radio Corazón, de Paraná (FM 104.1) el sábado a las 19, y el domingo a las 8 y a las 19; por Radio Magna, de Comodoro Rivadavia (FM 97.9), el domingo a las 14 y a las 20; y por la nueva FM Brasilera, de Entre Ríos (FM 106.7), el domingo a las 7.

Catamarca

La Misa central será presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, a las 10.00, en el Camarín de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle. En dicha celebración se realizará la bendición de los ramos de olivo o cualquier otra planta verde, que los fieles puedan tener en sus hogares, ya que a raíz de la pandemia del coronavirus, la Eucaristía será transmitida por radio y las redes sociales.

De esta manera, se podrá seguir por los siguientes canales:

Redes de la Catedral

http://tiny.cc/FacebookCatedral

http://tiny.cc/YoutubeCatedral

Prensa Obispado de Catamarca

http://tiny.cc/FacebookObispado

Radio Valle Viejo

http://tiny.cc/FacebookValleViejo; https://cutt.ly/AudioRadio.

Por aire 104.1 ó 104.3.

Los medios de comunicación que lo deseen, pueden tomar la respectiva señal.

Tinogasta

Este domingo desde las 10:00 hs la Misa de Domingo de Ramos se transmitirá en directo oficiada por el párroco de Tinogasta Pbro. Carrizo desde la parroquia San Juan Bautista a través de FM Acuario en el dial 102.1 teniendo en cuenta que estamos atravesando momentos difíciles por el brote del coronavirus, nuestros oyentes podrán seguir por las siguientes plataformas:

Web

http://fmacuario.com.ar/radio/

Facebook

https://www.facebook.com/FMAcuario102/

Recordamos a nuestros oyentes que todas las celebraciones pueden escribir sus intenciones para que sean ofrecidas en esta celebración ya que el deseo de unirse espiritualmente a la Misa es válido.