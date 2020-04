El COE para la prevención de coronavirus y dengue actualizó ayer la información oficial sobre la situación epidemiológica provincial y los trabajos y estrategias de prevención y contención que se desarrollan en todo el territorio de Catamarca en el marco de la lucha contra el dengue y el COVID-19. La Provincia sigue sin coronavirus y suman 226 los casos de dengue hasta ayer.



El área de Epidemiología del ministerio de Salud informó que desde el miércoles 1 de abril hasta ayer, se confirmaron 23 nuevos casos de dengue en la provincia.

Se llega así a un total acumulado de 226 desde el día 20 de febrero de este año, cuando se detectó el primer caso positivo.

De los nuevos casos 16 son de Capital, 2 de Capayán, 1 de Valle Viejo, 1 de Pomán, 1 de Recreo y 2 de Icaño

Desde el área informaron que el 85% de los mosquitos provienen de criaderos intradomiciliarios, es por ello que se le pide a la comunidad que realice la limpieza de su vivienda. Además, se recomienda que al momento de las acciones de descacharrado, se retiren recipientes con capacidad de acumular agua que puedan convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Recordaron que los elementos en desuso que representan un potencial criadero de mosquitos son: sanitarios en desuso, neumáticos, recipientes de plástico, botellas, carcasas de lavarropas y heladeras, frascos, tachos, juguetes, etc. Se debe tener especial atención luego de estos días de lluvia en los que se vuelve a acumular agua.

En esta línea el Ministerio que conduce Claudia Palladino agregó que se continúa trabajando en las acciones de descacharrado y control focal, en barrios de la Capital y el interior provincial. La directora de Vectores y Zoonosis Gabriela Medina remarcó que “la fumigación no va tener sus resultados, es decir no va ser efectiva, si no se eliminan los criaderos, porque de estos nacen nuevos mosquitos, y al haber personas con fiebre en zonas donde ya se trabajó, el Aedes Aegyptis pica a otras personas y la transmisión del dengue continúa.

COVID-19

Hasta las 15 horas de ayer no existen casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca.

Sobre el aislamiento obligatorio, las autoridades lamentaron la escasa adhesión por parte de la ciudadanía en los últimos días y enfatizaron que la necesidad de mantener el distanciamiento social, ya que es “esencial para evitar contagios masivos que desborden el sistema sanitario local”. “No podemos relajar las medidas de prevención bajo ningún punto de vista. Bajar los brazos es algo que ya sucedió en otros países que hoy tienen una crisis sanitaria insostenible a la que no pueden hacer frente. La gente debe quedarse en su hogar y evitar al máximo las salidas”, aseguraron las autoridades.

En este sentido, llamaron a respetar los días restantes de aislamiento obligatorio para evitar más prórrogas de esta medida. “Salir a las calles es contraproducente porque obliga a la autoridades nacionales a avanzar con el aislamiento, en vez de ir eliminándolo gradualmente. Cada vez que salimos a la calle en forma innecesaria, agregamos días a esta cuarentena. Tenemos que cuidarnos entre todos para salir adelante”, señalaron desde el COE.

Fuente El Ancasti Digital