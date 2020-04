Periodistas y técnicos del del bloque “Un País en Cuarentena”, que transmite TN finalmente llegaron hasta el puesto de control sanitario del CIIC, ubicado en el acceso sur de la ciudad, donde se les tomó la temperatura y se les permitió quedarse en su motorhome hasta las 10 de la mañana de este miércoles, donde emprendieron viaje hasta la vecina provincia de Santiago del Estero, según confirmaron fuentes del ministerio de Salud.

Los comunicadores, actividad incluida como un servicios esenciales que no están alcanzadas por el aislamiento obligatorio, contaban con el Permiso Único de Circulación emitido por el Gobierno nacional pero no con la autorización del Comité Operativo de Emergencia provincial (COE). Aunque no fue confirmado si efectivamente fueron autorizados por el organismo local a ingresar a la Ciudad, lo que sí se pudo saber es que sólo llegaron hasta el CIIC donde les realizaron el control sanitario correspondiente y pernoctaron, para emprender hoy su viajes a Santiago del Estero.

Cabe destacar que ayer los periodistas nacionales quedaron varados cerca de 40 minutos en San Martín por no contar con autorización del COE.

Paula y responsable del bloque admitieron anoche, en su enlace con TN, que Catamarca era la sexta provincia que recorrían, ya que posteriormente habían estado en Chamical en La Rioja, donde hay 9 casos positivos de coronavirus.

Así salían del Nodo del CIIC donde pernoctaron.

Fuente El Esquiu Digital