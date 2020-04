El Presidente anunció en conferencia de prensa la extensión del aislamiento social “en los mismos términos” en los grandes centros urbanos. “El 27 volvemos a discutir. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio”, afirmó. Y anticipó que se permitirán algunas nuevas actividades

Alberto Fernández anunció que la cuarentena total se extenderá, en principio, hasta el 26 de abril “en los mismos términos” en los grandes centros urbanos. “El 27 volvemos a discutir. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio” , dijo el Presidente. “Vamos a entrar en una segunda etapa de cuarentena administrada” , detalló. Y anticipó que se permitirán algunas actividades como la de los talleres de autos o las gomerías. Y también funcionarán los bancos. Dijo que se analiza permitir la salida de personas discapacitadas o del espectro autista que sufren complicaciones por el encierro. “Les pido que se queden en sus casas y que no nos relajemos”, enfatizó.

“Tenemos que darnos cuenta de la dimensión del problema. Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado”, dijo el Presidente. Y agregó: “Lo único que tiene sentido contra la pandemia es resguardarse en las casas”.

Alberto Fernández utilizó una serie de gráficos para mostrar que “el contagio se multiplica cada diez días”. Y reiteró que el objetivo sigue siendo ganar tiempo para que el sistema de salud pueda prepararse para enfrentar el pico de infectados.

“Lo primero que quiero es que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. Sin conocer la vacuna o el remedio que la evite. Y el único remedio que sostienen los epidemiólogos y que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Por lo tanto tenemos que recurrir a eso para aletargar la velocidad de contagio; y haciendo más liviana la velocidad, podemos dar más respuesta a quienes se infecten y necesiten ser atendidos médicamente”, sostuvo el Presidente.

Y agregó: “En el inicio, cada tres días se multiplicaba el contagio. Esa es la velocidad de contagio. Qué logramos hoy, que esa velocidad sea del 10,29. Es decir, que para que se multiplique debemos dejar pasar 10 días. Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el contagia al segundo demora casi 11 días. Si seguimos extendiendo la cuarentena lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Es un logro nuestro, de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, tiene mucho sentido. En la medida que ganemos tiempo conseguimos mejores condiciones para atender a los que se infectan”.

“Según las proyecciones iniciales, hoy tendríamos que haber tenido 45 mil casos”, sostuvo. Y detalló: “Hoy tenemos el 4,16% de lo que podríamos haber tenido. Estaríamos ocupando el 83% de las camas. De cada 100 que se infectan, el 80% se recuperan con un tratamiento leve (reposo y medicación), del 20% restante, sólo termina en terapia el 5%”.

“Lo único que está demostrado es que la cuarentena tiene sentido. Que logramos acotar la velocidad de contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio . Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Porque, finalmente, si en verdad hubiesen sido 45 mil los casos, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Son vidas que de algún modo salvamos entre todos cumpliendo con la cuarentena”, afirmó.

Alberto Fernández sostuvo que “los que viajan en verdad tienen serio riesgo de llegar infectados. Y de traer esa infección a nuestras tierras e infectar a otros. Hicimos una aplicación que tiene más de un millón de personas, que vinieron del exterior en el último mes y medio. Nos permite ver dónde están. A esas personas que llegaron, les pedimos que bajen la aplicación y pudimos ir siguiendo su comportamiento desde el día que llegaron en adelante. Les preguntamos con quiénes se contactaron, a quiénes llamaron y fuimos individualizando a las personas: por haber viajado o por haber visto a alguien que viajó” .

Parado frente a una pantalla que mostraba distintos cuadros, el Presidente señaló que “acá tenemos los últimos 14 días. Es el tiempo en el que supuestamente el tiempo puede circular. Los 14 días en los que una persona puede contagiarse. Dicen los médicos que cuando una persona se infecta, los síntomas ocurren entre el día 4 y 6. Pero entre el día 6 y 14 mucha gente no tiene el virus, pero puede seguir contagiando”.

“Si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100 mil habitantes de cada país, en Argentina el 4,19%. Y ahí se dan cuenta que tuvo sentido esto. Y tuvo sentido el esfuerzo. Y lo que quiero mostrarles es que no fue en vano quedarse en casa, que fue en vano, que nos alivió el problema, que aún existe. A partir de esto, les cuento qué idea tomamos. Hemos decidido seguir con la cuarentena con los mismos términos que seguimos hasta hoy. Vamos a dictar una cuarentena que prorrogue la cuarentena dispuesta: el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Vamos a seguir igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos. Vamos a entrar en una cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”, continuó el Presidente.

Y resaltó: “Tenemos una experiencia con un resultado incierto en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires. Como es más difícil controlar de manera individual, decidimos hacer cuarentena comunitaria: nadie puede entrar o salir del barrio. Hoy me decía el doctor Pedro Cahn: ‘El virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus’. Nosotros nos exponemos cuando salimos por la calle o nos concentramos en un lugar con gente. Nosotros somos los que vamos a buscar el virus. Si nos quedamos en casa, el riesgo de encontrarnos el virus es nulo”.

En cuanto a los lugares que podrían tener una cuarentena más flexible, Fernández sostuvo: “Analizamos el modo de escuchar esos casos, comunidades que puedan ir funcionando por si mismas sin contectarse con otras en riesgo. Y algunas actividades. A partir de mañana, el jefe de Gabinete se contactará junto al ministro del Interior con cada gobernador. Y cada gobernador le dirá cuál es el pueblo que cree que hay declarar en cuarentena comunitaria. Le dirá qué actividad en su provincia puede llevarse a cabo. Y nosotros analizaremos la viabilidad de esto. Y también voy a consultar los epidemiólogos e iremos viendo, poco a poco, dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena”.

“Los gobernadores me plantearon que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Bueno veamos los protocolos y la factibilidad que tenga para cumplirse. Las provincias proponen y nosotros vemos si lo ponemos en marcha. La decisión es del gobierno nacional. Lo que no quiero es volver para atrás. Lo iremos viendo con los infectólogos. Ver qué resguardos tienen las provincias para que no entren nadie y los infecten”, manifestó el Presidente.

“Hacemos un enorme esfuerzo por los argentinos que están en el exterior. No podemos mandar los aviones porque muchos países no dejan ingresarlos. Estamos viendo encontrar soluciones”, respondió en cuanto a los pasajeros nacionales varados en otros países.