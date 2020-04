Jack Dorsey, cofundador de Twitter anunció que aportará 1.000 millones de dólares (922 millones de euros) de su fortuna personal para financiar la lucha contra la Covid-19. La donación equivale aproximadamente a un 28% de su patrimonio personal.

Dorsey explicó en su cuenta de Twitter que realizará una transferencia de 1.000 millones de dólares desde su compañía de pagos digitales Square, para financiar la lucha contra el coronavirus.

“Las necesidades son cada vez más urgentes, y quiero ver el impacto en mi vida. Espero que esto inspire a otros a hacer algo similar. La vida es demasiado corta, así que hagamos todo lo que podamos hoy para ayudar a las personas ahora”, describió en su tweet.

Twitter a finales de marzo anticipó una caída de sus ingresos, así como pérdidas operativas, a pesar de haber registrado un fuerte incremento del número de usuarios diarios.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz