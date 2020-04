Se llevó a cabo la presentación del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, que dará inicio el sábado 18 de abril, con la Bajada de la Sagrada Imagen; y culminará el domingo 26, con la Procesión. Con esta fiesta se celebra el 129° aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen cuatro veces centenaria.

El anuncio fue realizado por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el Rector de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle, Pbro. José Antonio Díaz, desde el Presbiterio del principal santuario de Catamarca, a través de las redes sociales y el canal de youtube de la Catedral Basílica, atendiendo a este tiempo de pandemia que nos toca vivir, y que impone la distancia social obligatoria.

En este contexto, los fieles están invitados a participar de una manera diferente, en familia, desde sus hogares, de las celebraciones de cada jornada, para honrar a la Madre del Valle en el Año Jubilar Diocesano y Año Mariano Nacional por los 400 años de su presencia en Catamarca.

Las celebraciones propuestas para cada día se podrán seguir a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que más abajo se detallan.

En el inicio de la transmisión, Mons. Urbanč saludó a “los queridos hermanos, hijos de María, hijos de nuestro Padre del Cielo”, deseándoles “una feliz y bendecida Pascua, este hermoso misterio del Cristo que vence la muerte, que vence el pecado y resucita, que es tan importante en este clima de la pandemia, del aislamiento”.

“El cometido de esta presentación es el Septenario para conmemorar los 129 años de la Coronación Pontificia de esta bendita Imagen de la Pura y Limpia Concepción, que desde hace ya 400 años está presente en medio de nosotros. Y ello amerita que la celebremos”, afirmó, especificando que “exactamente, el día de la Coronación cayó Domingo de Pascua, 12 de abril. Ella fue coronada el 12 de abril de 1891”.

Recordó que como Iglesia estamos transitando el Año Mariano Nacional, para “homenajear a Nuestra Madre en estos 400 años, en que teníamos preparado el IV Congreso Mariano Nacional, pero la vamos a celebrar” de otra manera, “aislados”. Y consideró que “este marco que envuelve a todo el país, para honrar a Nuestra Madre, es muy importante, así que lo vamos a ir viviendo en nuestros hogares, donde estamos, en nuestras casas, pidiéndole a la Virgen y a Jesús, que podamos crecer y madurar en nuestra fe cristiana, que podamos enraizar profundamente los valores cristianos en nuestra vida”.

“La Iglesia sigue con las puertas abiertas en sus hogares”

El Pastor Diocesano manifestó que “las circunstancias nos condicionan, pero hay que aprovechar esto como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para meternos más dentro de nosotros mismos, para hacer madurar esa pequeña iglesia doméstica, que es cada uno de nuestros hogares. La Iglesia sigue con las puertas abiertas en sus hogares, ahí tienen que celebrar, ahí tienen que rezar, ahí tienen que alabar a Dios, ahí tienen que restablecer los vínculos que se hayan roto, en sus hogares. Así es cómo les proponemos celebrar ahora este Septenario, que comenzará el sábado, como todos los años, con la tradicional Bajada de la Virgen”.

Explicó que las celebraciones se podrán “seguir a través de los medios, como lo han hecho durante la Semana Santa”, y exhortó a los fieles a que “aprovechen esto para seguir fortaleciendo los vínculos en su casa y con Dios, a través de la oración y la meditación de la Palabra de Dios. Y cuidándonos los unos a los otros, María viene a cuidarnos siempre”. En este sentido, hizo alusión a la necesidad de mantener la higiene porque no sólo debemos enfrentar el virus Covid-19 sino también el Dengue.

En otro tramo de la presentación, Mons. Urbanč aclaró que las celebraciones de la Misa “se harán a puertas cerradas”, por lo que pidió “de corazón que no importunen a las personas que van a estar cuidando que no se ingrese al Santuario”, y resaltó que “tenemos que cuidar mucho la salud de todos, tenemos que ser cuidadosos. Dios nos ha dado la sensatez, la inteligencia para que obremos con prudencia”.

Frente a esta realidad de la pandemia, destacó que “gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de las redes”, y llamó a los fieles a que “ofrezcamos al Señor la imposibilidad de la Comunión Sacramental, pero que la podemos vivir en nuestro hogar. Si nos reconciliamos, empezamos a vivir una auténtica comunión, y Dios sabrá reemplazar la Comunión de otra manera. Dios lo supera todo”.

Recorrido con la Imagen peregrina

El Obispo anunció el recorrido con la Imagen peregrina de la Virgen del Valle durante los días del Septenario, indicando que “un modo concreto de visibilizar la Fiesta, en nuestro medio, será que todos los días, desde el domingo 19 hasta el próximo, saldré con una Imagen peregrina de la Virgen en la urna, visitando distintos sectores de la ciudad. Así como lo hice el Domingo de Ramos con el Cristo Crucificado, dando inicio a la Semana Santa. Se avisará oportunamente por dónde pasará la Imagen cada día”.

Y sugirió a las familias que arreglen sus casas y, si es posible, coloquen “un mantito de la Virgen en la puerta, en la ventana, en un lugar visible, como una forma de decir que estamos de fiesta, que la Virgen nos protege. Se puede poner alguna guirnalda, algún gallardete”, para esperar el paso de María llevando la bendición a los hogares.

Procesión sin la participación de los fieles

También anunció que “vamos a tener la Solemne Procesión con la Imagen en torno a la plaza, como se hizo tradicionalmente durante muchísimos años”, y enfatizó que será “sin participación de gente, pero con el signo de que la Virgen dará la vuelta a la plaza 25 de Mayo, y de esa manera llegará la bendición para toda nuestra ciudad, para toda la Diócesis”. Por este motivo, “les pido de corazón, no vengan a estos lugares en esos momentos, sigan la celebración a través de estos medios que nos van a ir motivando a poder llevar adelante esta hermosa celebración, y así honraremos a Nuestra Madre”, recalcó.

Con relación a las diversas obras que se encararon en el Santuario para remozar la Casa de la Virgen en torno a este Año Jubilar, Mons. Urbanč comentó que “el Padre Díaz ha hecho restaurar el Trono de la Virgen, eso también es un detalle.

Preparándonos para esta fiesta se está trabajando, así que lo vamos a poder lucir en la Procesión del domingo. Creo que lo que puedan ayudar económicamente, de corazón se los pido. Sabemos que estamos ajustados, pero la vida de la Iglesia depende de la colaboración de los fieles. Al estar cerrada la Catedral y los otros templos, se hace difícil el sostenimiento”, manifestó.

Por su parte, el Padre José Antonio Díaz, luego de saludar a los fieles por la Pascua de Resurrección, puntualizó que “la celebración de la Bajada será a partir de las 19.00 del sábado 18”, detallando que “todos los días, la Celebración Eucarística será a las 20.00 durante la tarde. A la mañana habrá dos misas, a las 9.00 y a las 11.00. A las 8.30 rezaremos Laudes, y a las 10.00, el Rosario. Luego, el Regina Coeli tanto a la mañana como al mediodía. El Santo Rosario también a las 18.30”.

Asimismo, señaló que “queremos concretar un gesto”; el cual consistirá en que “el sábado 25, a las 21.00, ligados por Radio María con todo el país, rezaremos el Rosario por la Patria. Una oración que estaba prevista para el IV Congreso Mariano Nacional”.

Respecto de la Procesión, dijo que “será a partir de las 18.00. La imagen va a salir de la Catedral en un vehículo, acompañada del Señor Obispo, el Señor Gobernador y muy pocas personas, giraremos en torno a la plaza central”. En este punto insistió en que los fieles no asistan, a la vez que animó a “aprovechar estos días para seguir las celebraciones en la casa, compartir nuestra fe en el corazón. Como alguien dijo, se cerraron los templos, pero se abrieron mil templos pequeños, y eso es para nosotros una gran oportunidad para crecer como familia”.

Participación de los peregrinos

Además, el Padre Díaz comentó que “estamos invitando a todos los peregrinos a que se asocien y hagan una peregrinación virtual, mandando fotos. Esto le estamos pidiendo también a los distintos alumbrantes, que día por día nos manden nombres e intenciones en una especie de Secretaría Virtual. Y también la colaboración económica para el sostenimiento del santuario y las fiestas en general. Estén atentos a las modalidades de participación, que ya lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales”.

Antes de finalizar la transmisión, el Obispo Diocesano invitó a rezar juntos el Ave María a la Virgen del Valle y luego impartió la bendición final.

Transmisiones

Las celebraciones se transmitirán a través de:

Las redes de la Catedral

– http://tiny.cc/FacebookCatedral

– http://tiny.cc/YoutubeCatedral

– http://www.reproface.com.ar/catedraldecatamarca.html

– www.morenitadelvalle.com.ar

Prensa Obispado de Catamarca

Audio a través de

https://prensaobispadocatamarca.blogspot.com/

Otras transmisiones:

Radio Nacional

– Diariamente, la Misa de 20.00.

Radio Valle Viejo

– Por aire 104.1 y 104.3

y las emisoras que tomen esta señal.

Vía internet

– https://www.facebook.com/radiovalleviejo/

– https://cutt.ly/AudioRadio

Radio María

Canal 7 – TV Pública de Catamarca

Intenciones para las Misas

Los pedidos, acciones de gracia u otra intención se pueden enviar, indicando en qué celebración quieren que sean incluidos, a los siguientes mails.

• catedralvirgendelvalle@gmail.com

• santuariocatedralcat@hotmail.com

• santuariocatedralcat@gmail.com

PROGRAMA COMPLETO

SOLEMNE JUBILEO EN HONOR A NUESTRA MADRE DEL VALLE

AÑO MARIANO NACIONAL

Tema: María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra

Lema: Con María, servidores de la esperanza

18 al 26 de abril de 2020

CATEDRAL BASÍLICA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

CATAMARCA – ARGENTINA

Sábado 18 de abril

La Madre de Jesús Resucitado camina con nosotros

“Hemos visto al Señor”

19:00 SOLEMNE BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA. SEÑORA DEL VALLE desde el Camarín hasta el Presbiterio. Preside: Mons. Luis Urbanč, Obispo de la Diócesis de Catamarca.

MISA Medios Estatales, Privados y Eclesiales de Comunicación Social (Televisivos, Gráficos, Digitales, Radios AM y FM, Escolares), Radio María, Círculos y Asociaciones. Página Web Morenita del Valle, Comunicadores de María, Mateando con la Vida, programa radial “María, 400 años de amor” y Pastoral Diocesana de Comunicación Social.

Domingo 19 de abril (II de Pascua)

Domingo de la Divina Misericordia

Con María anunciamos la Resurrección del Señor

“Felices los que creen sin haber visto”

08:30 Laudes. Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Jujuy y Prelatura de Humahuaca. En memoria de Obispos y Sacerdotes fallecidos de nuestra Diócesis. Pastoral Bíblica, Lectionautas de Catamarca y demás grupos de Lectio Divina.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Personal del Santuario y del Obispado, Voluntarios en la Gruta, Hnas.del Huerto, Damas de la Virgen, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Equipo de Liturgia, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Florería, Secretaría, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Acción Católica Catedral, Voluntarios de María Solidaria, Consagrados de María, Servidores de la Salud (Cadena de la Virgen), Equipo de Redacción de la Revista Stella, Museo de la Virgen y Músicos-Coro.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San José Obrero y de San Jorge.

20:00 MISA. Junta Diocesana de Catequesis. Homenaje de los Catequistas y Pastoral de la Niñez.

Lunes 20 de abril

Nacidos del agua y del Espíritu

“Ustedes tienen que nacer de lo alto”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Salta.

Ámbito Legislativo y Judicial de la Provincia, Senadores y Diputados nacionales y provinciales, Concejos Deliberantes y Legisladores de Mandato Cumplido, Justicia Federal y Ex Magistrados, Colegio de Abogados, Escribanos, Procuradores y demás profesiones afines y Policía Judicial.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal Nacional y Provincial de la Finanzas: AFIP, Rentas, Catastro, Capresca y demás organismos. Ámbito Privado de las Finanzas: Entidades Bancarias, Financieras y afines, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y demás asociaciones del sector y Tribunal de Cuentas. Ámbito Estatal, Municipal y Privado de Servicios Públicos. EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas y demás entidades afines.

Ámbito Estatal, Provincial, Municipal y Privado de Producción y Desarrollo. Sectores del Campo, Minería e Industria, Federaciones y demás profesiones afines.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Santa Rosa de Lima y del Inmaculado Corazón de María.

20:00 MISA. Ámbito Provincial y Privado de la Salud: Hospitales, Sanatorios, Institutos, Círculo Médico, Colegios Auxiliares de la Medicina: Colegio Médico, Farmacéutico, Odontológico, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, etc., PAMI, OSEP, SAME, ECA y EMI. Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones y Servicio Sacerdotal de Urgencia.

Martes 21 de abril

Hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto

“Un solo corazón y una sola alma”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Ámbito Provincial y Municipal de Cultura y Turismo. Secretaría de Turismo de la Municipalidad de la Capital. Asociaciones privadas del ámbito de Turismo: Asociación de Hoteles, Cámara de Peluqueros, Bares, Restaurantes y afines, Agencias de Turismo, Cámara de Turismo. Asociaciones Privadas del Ámbito de la Cultura: SADE, Junta de Estudios Históricos, SALAC, Damas Belgranianas, Círculo de Damas Catamarqueñas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, Comisión Mons. Bernabé Piedrabuena y demás instituciones culturales y artísticas. Bibliotecas públicas y Museos.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal y Privado de la Educación Provincial y Municipal. Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica; Pastoral de la Educación; Docentes en Actividad y Docentes Jubilados; Gremios Docentes. Universidad Nacional de Catamarca, Institutos Superiores, Pastoral Universitaria. Colegios, Institutos y Escuelas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia de la Santa Cruz.

20:00 MISA. Ámbito del Transporte y Comunicaciones. Correo Argentino, Empresas Privadas de Correos, Taxis y Remises. Pueblos Originarios y Colectividades del medio, Asociaciones y Consulados.

Miércoles 22 de abril

Para que el mundo se salve por Él

“María, Madre y Mediadora”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 Misa. Diócesis de Concepción y de La Rioja. Liga de Madres de Familia, UNER, Shoenstatt y Comunidades de Convivencia con Dios. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ministerio de Desarrollo Social. Ámbitos sin fines de lucro de Promoción Social y Acción Social: Asociaciones Pro-Patria, Damas Catamarqueñas, Club Social 25 de Agosto, Centros Vecinales, Comedores y Desayunadores. Asociaciones. Instituciones Eclesiales de Promoción Social. Pastoral Social, Cáritas, Cenáculo, Hogar de Cristo y Casa de María.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Pío X y de la Sagrada Familia.

20:00 MISA. Ámbito del Deporte Estatal Provincial y Municipal, Clubes, Círculos, Federaciones, Asociaciones Automovilísticas, Club Autos de Época y BM Bikers. Cámara de Comercio, Sindicato de Comercio, Centro de Empleados de Comercio, Comerciantes del micro-centro Capital, Asociados de las Mutuales y Cooperativas.

Jueves 23 de abril

Dios da el Espíritu sin medida

“Nosotros somos testigos de esto”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Santiago del Estero y Añatuya.

Ámbito Estatal de Obras Públicas. Vialidad Provincial y Nacional, Secretaría de la Vivienda, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, y CAPE.

Ámbito Privado de las Obras Públicas. Empresas y Comercios del rubro, Círculo de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y demás profesiones afines.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal Nacional, Provincial y Municipal de Acción y Seguridad Social. Anses. AGAP y demás organismos. Organizaciones Sindicales, dependencias y entidades afines. Registro Civil y sus dependencias. Pastoral Misionera.

12:30 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19.00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Antonio de Padua y del Espíritu Santo.

20:00 MISA. Homenaje del Señor Gobernador y su Gabinete, Señores Intendentes de Capital y del Interior de la Provincia y sus Gabinetes.

Viernes 24 de abril

Jesús multiplica su Gracia en abundancia

María dijo a Jesús: “No tienen vino”

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.

Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Gendarmería Infantil; Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados, Mutual de Policías Retirados; Servicio Penitenciario y Pastoral Carcelaria; Escuela de Cadetes y Acampada Policial; Ejército Argentino, Inst. Obra Social de FFAA y Seg. (IOSFA) Deleg. Cat. Empresas de Seguridad Privada.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Empleados Municipales. Defensa Civil, Bomberos y Brigada contra Incendios Forestales.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y de San Nicolás de Bari.

20:00 MISA. Homenaje de los Jóvenes, Pastoral de la Juventud, Movimientos e Instituciones de Jóvenes; Pastoral de las Vocaciones, Familiares y colaboradores de los seminaristas.

Sábado 25 de abril

Solemnidad de Nuestra Señora del Valle

María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Arquidiócesis de Tucumán.

Focolares, Camino Neocatecumenal, Cursillo de Cristiandad, Grupos Scouts Católicos, Apostolado de la Oración, Legión de María y Renovación Carismática Católica.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Solemnidad de Nuestra Señora del Valle. Presidida por el Obispo Diocesano. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana, Fasta, Hnas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Hnas. de la Fraternidad Eclesial Franciscana, Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas, Hnas. del Verbo Encarnado e Instituto Cristíferas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Jesús Niño y de San Roque.

20:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano, Grupos Eclesiales al Servicio de la Vida: Grávida, Renacer y Faviatca. Bendición a embarazadas.

21:00 Rosario por la Patria, en conexión con todo el País por Radio María y las Redes Sociales.

Domingo 26 de abril. (III de Pascua)

08:00 Laudes y Ángelus.

09:00 MISA SOLEMNE, presidida por S.E. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Por todos los peregrinos.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:00 PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.

Procesión

Este año, por razones sanitarias la Imagen Bendita cuatro veces centenaria saldrá a recorrer las calles en torno a la Plaza Central. Se ruega al Pueblo no asistir y seguir la celebración por las redes sociales: Desde la Catedral Basílica, San Martín, Rivadavia, República y Catedral.

Peregrinos

Los peregrinos que solían pasar frente a la Imagen de la Virgen del Valle al inicio de la Procesión, pueden participar enviando fotos y peticiones a los correos: catedralvirgendelvalle@gmail.com, santuariocatedralcat@gmail.com, santuariocatedralcat@hotmail.com

Comunión espiritual

Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti.