El Obispo compartió su experiencia durante el recorrido con la imagen de la Virgen del Valle por barrios del sudoeste de Capital, y felicitó a los vecinos por el esmero que pusieron al arreglar los frentes de sus hogares para esperar el paso de la Madre Morena.

Durante la noche del domingo 19 de abril, completando la Octava de Pascua, el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Misa central del primer día del Septenario en honor de la Virgen del Valle, en la que rindieron su homenaje la Junta Diocesana de Catequesis, los catequistas y la Pastoral de la Niñez.

La ceremonia litúrgica fue concelebrada por los Pbros. Julio Murúa y Marcelo Amaya, responsables de la Catequesis y de la Pastoral de Comunicación Social, respectivamente, en el Altar Mayor de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Como desde que se determinó la distancia social obligatoria por la pandemia, los fieles y devotos no sólo de Catamarca sino del país, e incluso de otros países, participaron de la celebración eucarística a través de Radio Nacional Catamarca, la TV Pública, youtube y redes sociales de la Catedral Basílica, del Obispado y de radio Valle Viejo.

Al comenzar la homilía, Mons. Urbanč felicitó a los catequistas de la Diócesis y a los integrantes de la Pastoral de la Niñez, y a la Policía de Catamarca, por el servicio tan importante que en este tiempo prestan a la comunidad, los primeros a través de internet y los últimos por la protección que nos brindan diariamente.

A continuación, con admiración expresó: “Hoy he podido visitar, con la sagrada imagen de la Virgen del Valle, barrios del sector suroeste de la ciudad. Realmente se me cortaba la respiración por la manifestación de fe que vi en la multitud de personas que esperaban el paso de la comitiva. Los felicito por el esmero en arreglar los frentes de sus hogares, la colocación de altarcitos con sus imágenes, rogando al Cielo la bendición para todos. ¡Qué manera de ver niños! ¡Muchas mamás embarazadas o con bebés en sus manos! Ésta es la bendición de Dios para nuestra Provincia y nuestra Diócesis. Que el Señor les conceda los medios para ampliar sus casas de manera que todos puedan vivir bien y poder acoger los niños que Él les confíe”. Y agregó: “¡Como mínimo tres hijos por familia!, si queremos que nuestra población no disminuya como sucede en tantos países del llamado primer mundo, que, nadando en bienestar, en unas décadas desaparecerán porque han decidido deshumanizarse negándose a recibir la bendición de los hijos y a educarlos en los valores cristianos, que han heredado de sus antepasados”.

Más adelante, meditando las lecturas proclamadas, refiriéndose al pasaje de la Carta de san Pedro habló de la esperanza que tiene su fundamento en la Resurrección de Jesucristo. Luego de algunas enseñanzas aclaró que “esta esperanza no excluye las dificultades y tribulaciones de la vida presente, sino que las ilumina mostrando su función purificadora de la fe y el premio de gloria eterna que encierran. La esperanza nos lleva a la certeza de la salvación que promete la fe y que la motoriza el amor”.

Al hablar del Evangelio y reflexionar sobre el escepticismo del apóstol santo Tomás, que para creer que Jesús había resucitado ponía la condición de ver las marcas en las manos y el costado herido, el Obispo se refirió a “el incrédulo, o mejor dicho el que no acepta el testimonio de sus amigos, el de la comunidad, el de la Iglesia, ya que quiere verificar él mismo lo que se dice y pone condiciones, como tantas veces nos pasa a nosotros, de allí la frase: ‘ver para creer’”, la que Jesús tirará por la borda al afirmar: «Dichosos los que creen sin ver». Y está dicho para nosotros”.

Profundizó su enseñanza sobre esta lectura y luego elevó una plegaria: “Querida Madre del Valle, ayúdanos, con tu ejemplo e intercesión, a superar las dudas y pretensiones de ver, de tocar, de sentir y de entender, dándonos por satisfechos el poder contar con el testimonio creíble de los que sí han visto, tocado, sentido y entendido los misterios de la fe revelados en la persona de Jesucristo, el enviado de Dios Padre”. Continuó la oración con sucesivos pedidos orientados en el mismo sentido para concluir rogando: “Madre bendita del Valle, consíguenos de tu Hijo Jesús una fe más viva, más fuerte, más comprometida, más misionera, más parecida a la tuya”.

Videos de regalo para la Madre

Al finalizar la Eucaristía de las 20.00, se compartieron videos de las pastorales de Catequesis, de la Niñez y de la Comunicación Social, en este último caso conteniendo las Bienaventuranzas del Comunicador, que fueron proclamadas por algunos referentes de medios de comunicación social de Capital y del interior.

De esta manera, arrancó la serie de homenajes virtuales que las distintas pastorales le tributan a la Reina y Señora de este Valle, en las cuatro centurias de amor ininterrumpido hacia sus hijos.

Lectio dvina

La jornada cerró con la lectio divina o lectura orante de la Biblia, a cargo del Pbro, Oscar Tapia, Delegado Episcopal de la Animación Bíblica de la Pastoral, quien meditó sobre versículos del Éxodo cap. 33 y 34, cuando Moisés recibe las tablas con los Diez Mandamientos.

Este momento destinado a profundizar de una manera diferente la Palabra de Dios, se repetirá hasta el sábado 25 de abril, al finalizar la Eucaristía y el homenaje de las Pastorales.

Texto completo de la Homilía de Mons. Urbanč

2° DÍA DEL SEPTENARIO

Queridos devotos de la Virgen del Valle:

En este día rinden su homenaje a la Virgen del Valle los catequistas de nuestra Diócesis. Los quiero saludar y felicitar porque en estos días están abocados a su formación a través de internet. Que la Virgen María sea siempre para ustedes una motivación para este noble servicio eclesial.

También hoy celebra su día nuestra policía de Catamarca. Muchas felicidades y bendiciones del Cielo por la valiosa tarea que llevan a cabo en la sociedad. Que san José, su patrono, los guíe siempre por el camino del bien, la verdad, la justicia y la lealtad.

Hoy he podido visitar, con la sagrada imagen de la Virgen del Valle, barrios del sector suroeste de la ciudad. Realmente se me cortaba la respiración por la manifestación de fe que vi en la multitud de personas que esperaban el paso de la comitiva. Los felicito por el esmero en arreglar los frentes de sus hogares, la colocación de altarcitos con sus imágenes, rogando al Cielo la bendición para todos. ¡Qué manera de ver niños!¡Muchas mamás embarazadas o con bebés en sus manos! Ésta es la bendición de Dios para nuestra Provincia y nuestra Diócesis. Que el Señor les conceda los medios para ampliar sus casas de manera que todos puedan vivir bien y poder acoger los niños que Él les confíe. ¡Como mínimo tres hijos por familia! si queremos que nuestra población no disminuya como sucede en tantos países del llamado primer mundo, que, nadando en bienestar, en unas décadas desaparecerán porque han decidido deshumanizarse negándose a recibir la bendición de los hijos y a educarlos en los valores cristianos, que han heredado de sus antepasados.

La Liturgia de hoy corresponde al 2° Domingo de Pascua, con la que concluye la Octava de Pascua y que san Juan Pablo II ha designado como el Domingo de la Divina Misericordia. De manera que son muchos los que hoy la celebran con gran regocijo. De verdad, hermanos, que debemos siempre tener presente que somos fruto de la Misericordia infinita y eterna de Dios, que se manifestó en la Persona de Jesús, por medio de su Encarnación, su Vida entre nosotros y por su Muerte y Resurrección.

Como les anuncié ayer, voy a profundizar con ustedes el contenido de la primera carta de san Pedro 1,3-9 y el Evangelio de san Juan 20,19-31.

En la primera parte (1,3-5) predomina el tema de la esperanza, que tiene su fuente y fundamento en la Resurrección deJesucristo. Esta esperanza posee, por un lado, un carácter definitivo y absoluto en cuanto dada por Dios, en su misericordia, por laResurrección de Jesús. Y por el otro, se trata de una «esperanzaviva» reservada para los creyentes y que se manifestará plenamente enel momento final. Si bien su realización será al final de los tiempos, se tratade una esperanza que ayuda vivir la vida presente.

Sin embargo, esta esperanza no excluye las dificultades ytribulaciones de la vida presente, sino que las ilumina mostrando sufunción purificadora de la fe y el premio de gloria eterna que encierran. La esperanza nos lleva a la certeza de la salvación quepromete la fe y que la motoriza el amor.

El texto del Evangelio nos ha relatado dos apariciones de Jesús: la del mismo día de la resurrección, al atardecer, en la que sólo faltaba Tomás y la segunda, ocho días después, en la que sí está Tomás. Ambas se dan el primer día de la semana, que los cristianos empezarán a llamar Domingo, es decir, Día del Señor. Y por eso comenzaron a reunirse este día para conmemorar la Resurrección de Jesucristo por medio de la fracción del pan, lo que terminó llamándose Eucaristía o Santa Misa.

Los apóstoles están encerrados por temor a los judíos, como nosotros estamos encerrados por temor al contagio. El miedo y el encierro son signos de la falta de fe, debido a que todavía está muy patente y amenazador el fracaso de Jesús en la Cruz, a pesar de que unas mujeres les avisaron que vieron a Jesús por la mañana.

En el texto tres veces aparece el saludo que Jesús impondrá como Resucitado: “La Paz esté con Ustedes”, y que lo asumió la Liturgia como saludo habitual.

Dos veces en la primera aparición (vv. 19.21) y una vez en la segunda (v. 26), con lo cual confirma lo que les dijo antes de la Pasión: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo” (Jn 14,27). Esta paz comprende todos los bienes necesarios para la vida terrena y el disfrute de todos los bienes en la vida futura. Esta paz que Jesús otorga no está ligada a su presencia física, sino a su condición de Resucitado, porque ha destruido al pecado y ha vencido a la muerte. Esto lo grafica con el don del Espíritu Santo para perpetuar el perdón de los pecados hasta el fin del mundo, por medio del ministerio de los pastores o sacerdotes.

Lo que deja bien en claro, san Juan, es que el Resucitado que se aparece es el mismo que estuvo crucificado, por eso la referencia explícita a las marcas de los clavos y de la lanzada en su costado. Esto lo pondrá en boca del apóstol Tomás que lo pone como una condición para poder creer. Y que en su segunda aparición, cuando Jesús se dirige explícitamente a Tomás, lo invita a meter los dedos en el agujero de los clavos y la mano en el hueco del costado. Tres veces se afirma que el Resucitado es el Crucificado.

El punto culminante del relato gira en torno al apóstol Tomás, el incrédulo, o mejor dicho el que no acepta el testimonio de sus amigos, el de la comunidad, el de la Iglesia, ya que quiere verificar él mismo lo que se dice y pone condiciones, como tantas veces nos pasa a nosotros, de allí la frase: “ver para creer”, la que Jesús tirará por la borda al afirmar: “Dichosos los que creen sin ver”. Y está dicho para nosotros. Pidamos la gracia de que así lo vivamos.Que sintamos verdadera felicidad, y nos baste creer sin ver.

El apóstol Tomás, al ver a Jesús con las marcas de la Crucifixión y haberlas tocado, se postra delante de Él, exclamando “¡Señor mío y Dios mío!”, que solemos repetir en el momento que el sacerdote eleva el Cuerpo y la Sangre de Cristo, reconociendo como el apóstol, que allí está Cristo, que lo que sostiene el sacerdote es el mismo Cristo-Dios, muerto y resucitado, el que vive junto al Padre desde siempre y para siempre.

Cuando decimos, “Señor mío y Dios mío”, expresamos nuestra adhesión personal de fe y de amor a Jesús.

Querida Madre del Valle, ayúdanos, con tu ejemplo e intercesión, a superar las dudas y pretensiones de ver, de tocar, de sentir y de entender, dándonos por satisfechos el poder contar con el testimonio creíble de los que sí han visto, tocado, sentido y entendido los misterios de la fe revelados en la persona de Jesucristo, el enviado de Dios Padre. Que sepamos aceptar que cuando tú vivías en la tierra junto a Jesús se combinaban la visión y la fe; pero que en cambio, ahora, en el tiempo de la Iglesia, los discípulos de Jesús no debemos tener las pretensiones de ver, sino sólo conformarnos con el testimonio de los apóstoles y de tantos que a lo largo de 20 siglos han creído y han encontrado en ello la verdadera y duradera felicidad.

Ayúdanos a aceptar que la fe es un Don de Dios que se nos infunde en el bautismo y que debemos cuidarlo y cultivarlo con la oración, el estudio, la contemplación, la caridad, el servicio, el sufrimiento, la misericordia,la paz, la Eucaristía, el Perdón y la pertenencia a una comunidad eclesial.

Ayúdanos a amar a la Iglesia que, como madre fecunda y solícita, nos engendró en esta fe cristiana que profesamos y celebramos por medio de los sacramentos y las acciones de cada día.

Y que comprendamos que el gran regalo que nos da le fe es que nos libera del aislamiento y de la autoreferencialidad, pues nos da la gracia de pertenecer a una familia, a una comunidad, en la que somos corresponsables.

Madre bendita del Valle, consíguenos de tu Hijo Jesús una fe más viva, más fuerte, más comprometida, más misionera, más parecida a la tuya. Amén

¡¡¡Nuestra Madre del Valle, ruega por nosotros!!!

PROGRAMA COMPLETO

SOLEMNE JUBILEO EN HONOR A NUESTRA MADRE DEL VALLE

AÑO MARIANO NACIONAL

Tema: María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra

Lema: Con María, servidores de la esperanza

18 al 26 de abril de 2020

CATEDRAL BASÍLICA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

CATAMARCA – ARGENTINA

Lunes 20 de abril

Nacidos del agua y del Espíritu

“Ustedes tienen que nacer de lo alto”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Por la Arquidiócesis de Salta.

Ámbito Legislativo y Judicial de la Provincia, Senadores y Diputados nacionales y provinciales, Concejos Deliberantes y Legisladores de Mandato Cumplido, Justicia Federal y Ex Magistrados, Colegio de Abogados, Escribanos, Procuradores y demás profesiones afines y Policía Judicial.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal Nacional y Provincial de la Finanzas: AFIP, Rentas, Catastro, Capresca y demás organismos. Ámbito Privado de las Finanzas: Entidades Bancarias, Financieras y afines, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y demás asociaciones del sector y Tribunal de Cuentas. Ámbito Estatal, Municipal y Privado de Servicios Públicos. EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas y demás entidades afines.

Ámbito Estatal, Provincial, Municipal y Privado de Producción y Desarrollo. Sectores del Campo, Minería e Industria, Federaciones y demás profesiones afines.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Santa Rosa de Lima y del Inmaculado Corazón de María.

20:00 MISA. Ámbito Provincial y Privado de la Salud: Hospitales, Sanatorios, Institutos, Círculo Médico, Colegios Auxiliares de la Medicina: Colegio Médico, Farmacéutico, Odontológico, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, etc., PAMI, OSEP, SAME, ECA y EMI. Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones y Servicio Sacerdotal de Urgencia.

Martes 21 de abril

Hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto

“Un solo corazón y una sola alma”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Ámbito Provincial y Municipal de Cultura y Turismo. Secretaría de Turismo de la Municipalidad de la Capital. Asociaciones privadas del ámbito de Turismo: Asociación de Hoteles, Cámara de Peluqueros, Bares, Restaurantes y afines, Agencias de Turismo, Cámara de Turismo. Asociaciones Privadas del Ámbito de la Cultura: SADE, Junta de Estudios Históricos, SALAC, Damas Belgranianas, Círculo de Damas Catamarqueñas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, Comisión Mons. Bernabé Piedrabuena y demás instituciones culturales y artísticas. Bibliotecas públicas y Museos.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal y Privado de la Educación Provincial y Municipal. Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica; Pastoral de la Educación; Docentes en Actividad y Docentes Jubilados; Gremios Docentes. Universidad Nacional de Catamarca, Institutos Superiores, Pastoral Universitaria. Colegios, Institutos y Escuelas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquia de la Santa Cruz.

20:00 MISA. Ámbito del Transporte y Comunicaciones. Correo Argentino, Empresas Privadas de Correos, Taxis y Remises. Pueblos Originarios y Colectividades del medio, Asociaciones y Consulados.

Miércoles 22 de abril

Para que el mundo se salve por Él

“María, Madre y Mediadora”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 Misa. Diócesis de Concepción y de La Rioja. Liga de Madres de Familia, UNER, Shoenstatt y Comunidades de Convivencia con Dios. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ministerio de Desarrollo Social. Ámbitos sin fines de lucro de Promoción Social y Acción Social: Asociaciones Pro-Patria, Damas Catamarqueñas, Club Social 25 de Agosto, Centros Vecinales, Comedores y Desayunadores. Asociaciones. Instituciones Eclesiales de Promoción Social. Pastoral Social, Cáritas, Cenáculo, Hogar de Cristo y Casa de María.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Pío X y de la Sagrada Familia.

20:00 MISA. Ámbito del Deporte Estatal Provincial y Municipal, Clubes, Círculos, Federaciones, Asociaciones Automovilísticas, Club Autos de Época y BM Bikers. Cámara de Comercio, Sindicato de Comercio, Centro de Empleados de Comercio, Comerciantes del micro-centro Capital, Asociados de las Mutuales y Cooperativas.

Jueves 23 de abril

Dios da el Espíritu sin medida

“Nosotros somos testigos de esto”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Santiago del Estero y Añatuya.

Ámbito Estatal de Obras Públicas. Vialidad Provincial y Nacional, Secretaría de la Vivienda, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, y CAPE.

Ámbito Privado de las Obras Públicas. Empresas y Comercios del rubro, Círculo de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y demás profesiones afines.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal Nacional, Provincial y Municipal de Acción y Seguridad Social. Anses. AGAP y demás organismos. Organizaciones Sindicales, dependencias y entidades afines. Registro Civil y sus dependencias. Pastoral Misionera.

12:30 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19.00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Antonio de Padua y del Espíritu Santo.

20:00 MISA. Homenaje del Señor Gobernador y su Gabinete, Señores Intendentes de Capital y del Interior de la Provincia y sus Gabinetes.

Viernes 24 de abril

Jesús multiplica su Gracia en abundancia

María dijo a Jesús: “No tienen vino”

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.

Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Gendarmería Infantil; Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados, Mutual de Policías Retirados; Servicio Penitenciario y Pastoral Carcelaria; Escuela de Cadetes y Acampada Policial; Ejército Argentino, Inst. Obra Social de FFAA y Seg. (IOSFA) Deleg. Cat. Empresas de Seguridad Privada.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Empleados Municipales. Defensa Civil, Bomberos y Brigada contra Incendios Forestales.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y de San Nicolás de Bari.

20:00 MISA. Homenaje de los Jóvenes, Pastoral de la Juventud, Movimientos e Instituciones de Jóvenes; Pastoral de las Vocaciones, Familiares y colaboradores de los seminaristas.

Sábado 25 de abril

Solemnidad de Nuestra Señora del Valle

María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Arquidiócesis de Tucumán.

Focolares, Camino Neocatecumenal, Cursillo de Cristiandad, Grupos Scouts Católicos, Apostolado de la Oración, Legión de María y Renovación Carismática Católica.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Solemnidad de Nuestra Señora del Valle. Presidida por el Obispo Diocesano. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana, Fasta, Hnas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Hnas. de la Fraternidad Eclesial Franciscana, Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas, Hnas. del Verbo Encarnado e Instituto Cristíferas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Jesús Niño y de San Roque.

20:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano, Grupos Eclesiales al Servicio de la Vida: Grávida, Renacer y Faviatca. Bendición a embarazadas.

21:00 Rosario por la Patria, en conexión con todo el País por Radio María y las Redes Sociales.

Domingo 26 de abril. (III de Pascua)

08:00 Laudes y Ángelus.

09:00 MISA SOLEMNE, presidida por S.E. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Por todos los peregrinos.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:00 PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.

Procesión

Este año, por razones sanitarias la Imagen Bendita cuatro veces centenaria saldrá a recorrer las calles en torno a la Plaza Central. Se ruega al Pueblo no asistir y seguir la celebración por las redes sociales: Desde la Catedral Basílica, San Martín, Rivadavia, República y Catedral.

Peregrinos

Los peregrinos que solían pasar frente a la Imagen de la Virgen del Valle al inicio de la Procesión, pueden participar enviando fotos y peticiones a los correos: catedralvirgendelvalle@gmail.com, santuariocatedralcat@gmail.com, santuariocatedralcat@hotmail.com

Comunión espiritual

Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti.