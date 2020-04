EL Circulo Odontológico de Catamarca (COC) comunicó en las últimas horas que conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, los Odontólogos pueden prestar atención profesional programada.

Sin embargo, para hacerlo deberán cumplir con el protocolo de atención y utilizando vestimenta de bioseguridad adecuada (clase III) para él y el paciente (cofia camisolin y botas). El costo de este Kit de Seguridad deberá ser afrontado por el paciente, hasta tanto las obras sociales lo reconozcan, comunicaron. Esto, que no significaría el cobro de un plus, según indicaron, no cayó del todo bien en la población, que expresó su malestar en las redes, por los altos costos que esto significa.

Se cobrará en consultorio el Kit de Bioseguridad $1500 por práctica diaria y por paciente (Precio estipulado por CORA), informaron desde el Círculo Odontológico de Catamarca.

“La atención programada sólo deberá efectuarse si el profesional considera que cuenta con las condiciones de bioseguridad que impidan la propagación del COVID19, evitando el uso de instrumental rotatorio a fin de evitar o disminuir la aerolización del virus”, indica el comunicado del COC.

Asimismo, informaron que se está negociando con todas las Obras Sociales un convenio de emergencia.