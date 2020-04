El intendente de Recreo (La Paz), Luis Polti, es partícipe de otra polémica situación en pocos días, dado que salió de licencia sin notificar al Concejo Deliberante (CD) y más aún con su relevo ya en funciones sin que nadie lo supiera.

Luego de haber sido aprehendido durante el fin de semana por haber violado el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), dado que la policía lo encontró pescando en Icaño junto a un grupo de personas, el jefe comunal recreíno está nuevamente, como se dice, en el “ojo de la tormenta”, dado que habría salido de licencia el jueves pasado, pero esta situación no fue informada al cuerpo legislativo municipal.

Pero esto no quedó allí, dado que al momento de salir de licencia también dispuso quien lo reemplace durante los 14 días.

Ante la gravedad de la situación, la presidente del CD de Recreo, Melisa Herrera, convocó en la tarde de ayer al cuerpo de concejales a los fines de que se analice la situación, dado que a la presidencia del cuerpo legislativo municipal no había ingresado ninguna notificación.

En diálogo con El Esquiú.com, Herrera comenzó diciendo que se había “generado una interna en el CD”, para luego explicar que tal situación fue a partir de que Polti no había presentado ninguna documentación sobre su licencia y que el relevo eventual, en este caso la concejal de su partido, Julia del Valle “Suni” Morales, dio a conocer que ella está a cargo de la Intendencia desde el jueves pasado. “Yo, como presidente, lo desconocía”, dijo Herrera.

A esto, Herrera agregó que el viernes pasado se reunieron los ediles con el Intendente para hablar sobre el caso de la enfermera a la cual había sancionado por pedirle barbijos y que hasta ese día “no se sabía que la relevó, ya estaba en funciones”.

“Yo, en este caso, como presidente y del mismo signo político de él -por Polti- junto al concejal que lo reemplaza -en la banca de edil-, también del mismo signo político, no aceptamos la licencia, porque no fue notificada al CD; segundo, pedimos una sanción más grave, pedimos una suspensión”, mencionó.

Por otra parte, la presidente del CD dio cuenta de que los concejales de la oposición y una concejal del mismo partido de Polti “avalan la licencia”, pero que -para ella- no amerita una licencia y en medio de “todo lo que ocurrió el fin de semana, él ejercía como intendente”.

“No avalo ser cómplice y firmar una licencia del día jueves, cuando yo como presidente aún no tengo los papeles; no avalo ni voy a permitir esta falta de respeto. Incluso me puede costar el cargo, no me interesa, lo que no es correcto, no es correcto. Si los otros concejales son cómplices, serán ellos”, enfatizó Herrera.