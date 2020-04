El martes 21 de abril, tercer día del Septenario en honor de Nuestra Madre del Valle, durante la última Misa de la jornada, rindieron su homenaje quienes trabajan en los ámbitos del transporte, las comunicaciones, el Correo, taxis y remises, como también pueblos originarios y colectividades con sus respectivos consulados.

La Eucaristía fue presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Vicario General de la Diócesis, Pbro. Julio Quiroga del Pino, y el Capellán de la Catedral Basílica y Santuario Mariano, Pbro. Lucas Segura.

Al comenzar su homilía, Mons. Urbanč saludó a los alumbrantes, y seguidamente pasó a referirse a cómo vivían los primeros cristianos, compartiendo todo, que en los Hechos de los Apóstoles se nos narra y que se leyó en esta celebración. “Qué iluminador el texto para posibilitar un encuentro real entre pueblos originarios y miembros de otras culturas o continentes, sobre todo, hoy que la migración es un fenómeno masivo y que genera muchos complejos desafíos que no se resuelven sólo con buena voluntad, sino que exigen profundas motivaciones y convicciones para saber aceptar las diferencias y enriquecerse con ellas”, expresó. Luego agregó: “La presencia de alguien distinto es cuestionador de nuestras rutinas y arraigadas costumbres. Pero que, como creyentes, estamos llamados a poner los medios para un encuentro sereno, respetuoso, gradual e inclusivo”.

Más adelante, el Obispo Diocesano explicó que “el texto del Evangelio es continuación del de ayer: Jesús le va haciendo ver a Nicodemo que es necesario que se tome la vida en serio, no apoyándose en su propio quehacer como fuente de salvación, sino en la Misericordia de Dios, como fuente de salvación para todo aquel que crea en Jesús, el que murió en la Cruz y al tercer día resucitó y nos reconcilió con Dios, su Padre, y con nuestros semejantes”.

Hacia el término de su predicación, hizo una reflexión sobre la situación actual a raíz de la pandemia para concluir rezando: “Querida Madre Morena del Valle, escucha nuestra súplica en medio de nuestros gemidos y quejidos frente al dolor, la incertidumbre y la muerte. Que tengamos el valor de saber compartir con los demás lo que Dios en su providencia nos concede, antes de que la muerte o circunstancias adversas nos lo quiten, a fin de que aprendamos que sólo somos dueños de lo que estamos dispuestos a dar. Que no sólo demos cosas, o tiempo, sino que nos brindemos cada uno de nosotros como un don de Dios para los demás, sea quien fuere, a ejemplo de tu Hijo Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de una multitud. Madre, que nos cansemos de amar, de perdonar, de compartir, de rezar, de hacer penitencia y de alimentarnos con el Pan de la Palabra y de la Eucaristía, para tener la fuerza y prontitud para servir al prójimo”.

Antes de la bendición final, se rezó la Oración del Año Mariano Nacional y se honró a la Madre Morena con el canto.

Concluida la ceremonia religiosa se pasaron dos vídeos, uno de Salud Municipal y otro de la Pastoral Universitaria.

La jornada tuvo como corolario la lectio divina, a cargo del Padre Oscar Tapia, responsable de la Pastoral Bíblica Diocesana, quien se refirió a la Visitación de María a su prima Isabel.

En la ocasión, reflexionó sobre el tema de la vida humana, tomando la referencia de la vida de Jesús en el vientre de María y la vida de San Juan en el vientre de Isabel. Cerró este momento con la Palabra de Dios, rezando el Magníficat.

Texto completo de la Homilía de Mons. Urbanč

Martes 21 de Abril

Queridos hijos e hijas de la Virgen del Valle:

Hoy rinden su homenaje a nuestra Madre Morena del Valle, hermanos y hermanas que trabajan en los ámbitos del transporte, las comunicaciones y el Correo. Además, los pueblos originarios y las colectividades con sus respectivos consulados. Bienvenidos a esta celebración que la participan por internet.

En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos leyó el segundo sumario que nos refiere cómo vivían los primeros cristianos, a saber: “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma; nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo ponían todo en común”(Hch 4,32).Qué iluminador el texto para posibilitar un encuentro real entre pueblos originarios y miembros de otras culturas o continentes, sobre todo, hoy que la migración es un fenómeno masivo y que genera muchos complejos desafíos que no se resuelven sólo con buena voluntad, sino que exigen profundas motivaciones y convicciones para saber aceptar las diferencias y enriquecerse con ellas. La presencia de alguien distinto es cuestionador de nuestras rutinas y arraigadas costumbres. Pero que, como creyentes, estamos llamados a poner los medios para un encuentro sereno, respetuoso, gradual e inclusivo.

Lo que no sólo posibilitaba, sino que exigía hacer esta experiencia de solidaridad y fraternidad, era el hecho de la Resurrección de Jesucristo: “Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado” (Hch 4,33).

Y es así como, san Lucas, podrá testimoniar que “entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba” (Hch 4,34-35).

¡Cuánto urge que los cristianos de hoy comencemos a practicar este ideal de vida, si es que queremos que el mundo crea en el Evangelio, en Jesucristo, el Enviado por el Padre para que el mundo tenga vida en su nombre!

El texto del Evangelio es continuación del de ayer: Jesús le va haciendo ver a Nicodemo que es necesario que se tome la vida en serio, no apoyándose en su propio quehacer como fuente de salvación, sino en la Misericordia de Dios, como fuente de salvación para todo aquel que crea en Jesús, el que murió en la Cruz y al tercer día resucitó y nos reconcilió con Dios, su Padre, y con nuestros semejantes.

Jesús, en su diálogo con Nicodemo, pretende que éste comprenda que todo ser humano necesita participar de las realidades espirituales por medio de la fe y el amor. A esto le llama “nacer de lo alto”(Jn 3,3.7), para lo cual se necesita una profunda transformación interior, y estar siempre abiertos a la trascendencia.

Con la imagen del viento, Jesús nos quiere hacer entender que las realidades espirituales siempre serán un misterio para el hombre de todos los tiempos, porque no poseemos las categorías para hacerlo, pero no por ello hemos de considerarlas inútiles, sino por el contrario, necesarias para alcanzar la vida verdadera y plena en el Cielo.

Jesús es el único Revelador autorizado y creíble de estas realidades celestiales porque ha bajado del cielo y ha vuelto allí, luego de haber experimentado la humillación de la Cruz y el triunfo de la Resurrección. Es por ello que a Nicodemo le refresca la memoria recordándole la escena de la serpiente de bronce que debía colgar de un madero para que todo aquél que hubiere sido mordido por una serpiente, para librarse de la muerte debía reconocer su pecado, mirando ese signo, que se convirtió en prefigura de lo que Cristo iba a padecer. Y si nosotros, nos dignamos mirar el Misterio de la Cruz en el que pende el Hijo de Dios, seremos salvos.

Muchas personas, en estos meses, buscan explicaciones religiosas para lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia y en otras situaciones en las que nuestra vida se encuentra en peligro. Decir que es un castigo de Dios, es una respuesta fácil y cómoda, y no encuentra fundamentación en la revelación que Jesús nos ofrece. Pero, desde esta experiencia que estamos viviendo en todo el mundo, tenemos la oportunidad en hacer una profunda experiencia de encuentro con Dios, pues allí donde el dolor humano se hace fuerte, con más intensidad, el amor y la misericordia de Dios se hacen presentes.

Querida Madre Morena del Valle, escucha nuestra súplica en medio de nuestros gemidos y quejidos frente al dolor, la incertidumbre y la muerte. Que tengamos el valor de saber compartir con los demás lo que Dios en su providencia nos concede, antes de que la muerte o circunstancias adversas nos lo quiten, a fin de que aprendamos que sólo somos dueños de lo que estamos dispuestos a dar. Que no sólo demos cosas, o tiempo, sino que nos brindemos cada uno de nosotros como un don de Dios para los demás, sea quien fuere, a ejemplo de tu Hijo Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de una multitud (cf. Mt 20,28). Madre, que nos cansemos de amar, de perdonar, de compartir, de rezar, de hacer penitencia y de alimentarnos con el Pan de la Palabra y de la Eucaristía, para tener la fuerza y prontitud para servir al prójimo. Amén

¡Nuestra Madre bendita del Valle, ruega por nosotros!

Miércoles 22 de abril

Para que el mundo se salve por Él

“María, Madre y Mediadora”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 Misa. Diócesis de Concepción y de La Rioja. Liga de Madres de Familia, UNER, Shoenstatt y Comunidades de Convivencia con Dios. Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ministerio de Desarrollo Social. Ámbitos sin fines de lucro de Promoción Social y Acción Social: Asociaciones Pro-Patria, Damas Catamarqueñas, Club Social 25 de Agosto, Centros Vecinales, Comedores y Desayunadores. Asociaciones. Instituciones Eclesiales de Promoción Social. Pastoral Social, Cáritas, Cenáculo, Hogar de Cristo y Casa de María.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Pío X y de la Sagrada Familia.

20:00 MISA. Ámbito del Deporte Estatal Provincial y Municipal, Clubes, Círculos, Federaciones, Asociaciones Automovilísticas, Club Autos de Época y BM Bikers. Cámara de Comercio, Sindicato de Comercio, Centro de Empleados de Comercio, Comerciantes del micro-centro Capital, Asociados de las Mutuales y Cooperativas.

Jueves 23 de abril

Dios da el Espíritu sin medida

“Nosotros somos testigos de esto”

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Santiago del Estero y Añatuya.

Ámbito Estatal de Obras Públicas. Vialidad Provincial y Nacional, Secretaría de la Vivienda, Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, y CAPE.

Ámbito Privado de las Obras Públicas. Empresas y Comercios del rubro, Círculo de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y demás profesiones afines.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Ámbito Estatal Nacional, Provincial y Municipal de Acción y Seguridad Social. Anses. AGAP y demás organismos. Organizaciones Sindicales, dependencias y entidades afines. Registro Civil y sus dependencias. Pastoral Misionera.

12:30 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19.00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de San Antonio de Padua y del Espíritu Santo.

20:00 MISA. Homenaje del Señor Gobernador y su Gabinete, Señores Intendentes de Capital y del Interior de la Provincia y sus Gabinetes.

Viernes 24 de abril

Jesús multiplica su Gracia en abundancia

María dijo a Jesús: “No tienen vino”

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.

Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Gendarmería Infantil; Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados, Mutual de Policías Retirados; Servicio Penitenciario y Pastoral Carcelaria; Escuela de Cadetes y Acampada Policial; Ejército Argentino, Inst. Obra Social de FFAA y Seg. (IOSFA) Deleg. Cat. Empresas de Seguridad Privada.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Empleados Municipales. Defensa Civil, Bomberos y Brigada contra Incendios Forestales.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y de San Nicolás de Bari.

20:00 MISA. Homenaje de los Jóvenes, Pastoral de la Juventud, Movimientos e Instituciones de Jóvenes; Pastoral de las Vocaciones, Familiares y colaboradores de los seminaristas.

Sábado 25 de abril

Solemnidad de Nuestra Señora del Valle

María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Arquidiócesis de Tucumán.

Focolares, Camino Neocatecumenal, Cursillo de Cristiandad, Grupos Scouts Católicos, Apostolado de la Oración, Legión de María y Renovación Carismática Católica.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Solemnidad de Nuestra Señora del Valle. Presidida por el Obispo Diocesano. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana, Fasta, Hnas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Hnas. de la Fraternidad Eclesial Franciscana, Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas, Hnas. del Verbo Encarnado e Instituto Cristíferas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Jesús Niño y de San Roque.

20:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano, Grupos Eclesiales al Servicio de la Vida: Grávida, Renacer y Faviatca. Bendición a embarazadas.

21:00 Rosario por la Patria, en conexión con todo el País por Radio María y las Redes Sociales.

Domingo 26 de abril. (III de Pascua)

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA SOLEMNE, presidida por S.E. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Por todos los peregrinos.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:00 PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.

Procesión

Este año, por razones sanitarias la Imagen Bendita cuatro veces centenaria saldrá a recorrer las calles en torno a la Plaza Central. Se ruega al Pueblo no asistir y seguir la celebración por las redes sociales: Desde la Catedral Basílica, San Martín, Rivadavia, República y Catedral.

Peregrinos

Los peregrinos que solían pasar frente a la Imagen de la Virgen del Valle al inicio de la Procesión, pueden participar enviando fotos y peticiones a los correos: catedralvirgendelvalle@gmail.com, santuariocatedralcat@gmail.com, santuariocatedralcat@hotmail.com

Comunión espiritual

Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti.