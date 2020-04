En el cuarto día del Septenario en honor de la Virgen del Valle, el miércoles 22 de abril, durante la Misa de las 20.00, rindieron su homenaje el ámbito del Deporte estatal provincial y municipal, clubes, círculos, federaciones, asociaciones automovilísticas, Club Autos de Época y BM Bikers; también la Cámara de Comercio, Sindicato de Comercio, Centro de Empleados de Comercio, comerciantes del micro-centro de Capital, asociados de las mutuales y cooperativas.

La Eucaristía fue presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Vicario General de la Diócesis, Pbro. Julio Quiroga del Pino; los Capellanes del Santuario, Pbros. Juan Orquera y Lucas Segura; y el Párroco de San Pío X, Pbro. Sergio Chumbita, en el Altar Mayor de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Mons. Urbanč comenzó su homilía dándole la bienvenida a los alumbrantes de esta misa y a todos los que seguían la celebración a través de las distintas vías por las que se la transmite.

Al referirse a la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, el Obispo recordó que “los apóstoles son arrestados, pero el Señor los libera, no para esconderlos y preservarlos de la persecución, sino que los envía de nuevo a predicar en su nombre, al Templo, porque urge que la gente sepa que Jesús ha pagado con su Vida la salvación del género humano. El que los apóstoles obedezcan es fruto de la parresía (libertad interior) que el Espíritu Santo le da. El que cree en la Resurrección de Jesucristo y permite que el Espíritu Santo obre en su interior, tendrá siempre la disposición de anunciar el Reino, oportuna o inoportunamente, a tiempo o destiempo”. Luego añadió: “El cristiano no ha sido llamado por Dios para agradar a la gente, sino para agradar a Dios y hacer que la gente agrade a Dios: «Vayan al Templo y expliquen a la gente estas Enseñanzas para que tengan Vida»”, comenzó citando unos versículos del mismo libro del que se tomó la lectura.

Cerró este tema rogando: “Pidamos la gracia de que tengamos una fe viva y que no nos avergoncemos de anunciarla y vivirla hasta las últimas consecuencias, siempre dispuestos a tener que sufrir por ello desprecio o persecución”.

Pasando al Evangelio anunciado, nuestro Pastor diocesano explicó que“hemos escuchado la última parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús claramente le hace ver a Nicodemo que Dios es la causa de la Salvación y que puso en marcha un plan de salvación por su Amor incondicional e irreversible a la humanidad, lo que se evidencia en el asumir nuestra naturaleza herida por el pecado por medio de la Encarnación, a fin de poder entregar su vida en rescate y elevación de la humanidad toda”.

“Querida Madre de este Valle catamarqueño,-dijo hacia el final de su homilía- enséñanos a bendecir a Dios en todo momento, que su alabanza esté siempre en nuestras bocas, que nuestras vidas se gloríen en Él, y que nos esmeremos por ser humildes a fin de que siempre lo escuchemos y busquemos la alegría sólo en Él”, para concluir rezando: “En este día te pido de un modo especial por tantos argentinos que aún andan lejos de sus hogares, sin poder regresar a causa de las restricciones y el aislamiento, para que pronto se vayan disponiendo los recursos y medios para repatriarlos, de manera que se reúnan con sus seres queridos. También te encomiendo todas las intenciones que tantos hermanos hicieron llegar para esta celebración, para que Tú las presentes ante tu Hijo Jesús”.

Luego de la Comunión, el Obispo y los sacerdotes concelebrantes, desde el templo; y los fieles desde sus hogares, rezaron la Oración del Año Mariano Nacional y saludaron a la Virgen con el canto.

Al concluir la celebración eucarística, se compartió un breve video de la Pastoral Social, como homenaje a la Madre Morena.

El cierre de las actividades de este día se realizó con la lectio divina, que ofrece cada noche el Padre Oscar Tapia, Delegado Episcopal de la Animación Bíblica de la Pastoral, quien ayudó a meditar sobre la infancia de Jesús a la luz de la Palabra de Dios.

Texto completo de la Homilía de Mons. Urbanč

4° día del Septenario en Honor de La Virgen

Querido devotos de la Virgen del Valle:

En este día rinden su homenaje a la Madre del Valle hermanos/as del ámbito del Deporte, de la Cámara, Sindicato y Centro de Empleados de Comercio; y también Asociaciones y Cooperativas. Bienvenidos a esta celebración que se trasmite por Internet.

Seguimos con el dialogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le presenta la finalidad del envío del Hijo único de Dios: la salvación de la humanidad. Sólo cuando se comprende este acontecimiento salvífico se puede entender el lugar de la condenación y del juicio en la vida de los seres humanos.

Al leer la primera lectura, de Hch 5,17-26, me vino a la mente la popularizada frase: “¡Sancho los perros ladran, es señal que cabalgamos!”. Siempre la persecución será un ingrediente en la vida de la Iglesia. Jesús nos previno: “Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán… más aún muchos estarán convencidos que con ello dan gloria a Dios” (Jn 15,20; 16,2).

Los apóstoles son arrestados, pero el Señor los libera, no para esconderlos y preservarlos de la persecución, sino que los envía de nuevo a predicar en su nombre, al Templo, porque urge que la gente sepa que Jesús ha pagado con su Vida la salvación del género humano. El que los apóstoles obedezcan es fruto de la parresía (libertad interior) que el Espíritu Santo le da. El que cree en la Resurrección de Jesucristo y permite que el Espíritu Santo obre en su interior, tendrá siemprela disposición de anunciar el Reino, oportuna o inoportunamente, a tiempo o destiempo (cf. 2Tim 4,2).

El cristiano no ha sido llamado por Dios para agradar a la gente, sino para agradar a Dios y hacer que la gente agrade a Dios: “Vayan al Templo y expliquen a la gente estas Enseñanzas para que tengan Vida” (Hch 5,20). “Sepan que a los que apresaron, están en el Templo enseñando a todo el pueblo” (Hch 5,25). Entonces fueron los guardias y los volvieron a arrestar (v.26).

Pidamos la gracia de que tengamos una fe viva y que no nos avergoncemos de anunciarla y vivirla hasta las últimas consecuencias, siempre dispuestos a tener que sufrir por ello desprecio o persecución.

En el Evangelio hemos escuchado la última parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús claramente le hace ver a Nicodemo que Dios es la causa de la Salvación y que puso en marcha un plan de salvación por su amor incondicional e irreversible a la humanidad, lo que se evidencia en el asumir nuestra naturaleza herida por el pecado por medio de la Encarnación, a fin de poder entregar su vida en rescate y elevación de la humanidad toda.

La manifestación del amor libre y gratuito de Dios por su pueblo es la clave de lectura de la vida y la misión de Jesús. Más aún, su amor tiene un sentido universal: ¡Dios ama a todos!

Solo desde su amor es posible comprender la entrega de su Hijo: “entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). La vida de Jesús es vista como don total, libre donación. El Evangelio de hoy presenta la finalidad última del envío del Hijo: la salvación de todo ser humano, no su condenación. El Padre ha enviado su Hijo porque en Él podemos reconocer nuestra identidad de hijos e hijas.

Al utilizar la imagen sencilla de la luz, y su ausencia, las tinieblas, el evangelista Juan nos dice que quien no cree a Jesús es incapaz de reconocer el amor libre de Dios en favor de los seres humanos. No querer el amor Dios es la peor condenación que una persona puede experimentar en su vida.

La humanidad tiene a su favor la firme voluntad de Dios de querer salvarnos a todos. Nadie queda excluido de su infinito amor.

En Jesús, Luz y Vida de todo ser humano, Dios nos ha hablado definitivamente, ya no tiene nada más que decirnos acerca de cuanto nos ama y de cuanto está dispuesto hacernos felices de verdad.

Por eso, creer es más que aceptar un conjunto de doctrinas, es seguir este camino abierto por Dios que da a la vida un sentido y horizonte nuevos.

Querida Madre de este Valle catamarqueño, enséñanos a bendecir a Dios en todo momento, que su alabanza esté siempre en nuestras bocas, que nuestras vidas se gloríen en Él, y que nos esmeremos por ser humildes a fin de que siempre lo escuchemos y busquemos la alegría sólo en Él. Que jamás dejemos de consultar a Dios, con la certeza de que encontraremos la salida adecuada para nuestras dificultades. Que nos vayamos convenciendo que si clamamos a Él en nuestras aflicciones y angustias, seremos escuchados y reconfortados. Que, así como Tú, gustemos y experimentemos lo bueno que es el Señor y que nos sintamos dichosos de acogernos y aferrarnos a Él.

En este día te pido de un modo especial por tantos argentinos que aún andan lejos de sus hogares, sin poder regresar a causa de las restricciones y el aislamiento, para que pronto se vayan disponiendo los recursos y medios para repatriarlos, de manera que se reúnan con sus seres queridos. También te encomiendo todas las intenciones que tantos hermanos hicieron llegar para esta celebración, para que Tú las presentes ante tu Hijo Jesús. Amén.

