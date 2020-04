Científicos del CONICET creen que el presidente Alberto Fernández debe espaciar sus apariciones en conferencias de prensa y entrevistas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y prepararse para la crisis económica que provocará la pandemia.

Así surge de una recomendación presentada en un informe sobre “Comunicación y medios en COVID-19” realizado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus del Conicet que fue publicado en el sitio web oficial del organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“ Este documento advierte sobre la necesidad de dosificar la exposición del presidente Alberto Fernández y de planificar sus apariciones mediáticas, entendiendo que la emergencia sanitaria será larga y que, incluso una vez superada, se combinará con la emergencia económica que también precisará de la autoridad presidencial ”, introduce el resumen ejecutivo del trabajo que fue coordinado por Martín Becerra y lleva las firmas de Esteban Zunino, Brenda Focás, María Emilia Rodríguez, Mario Riorda y Natalia Aruguete.

El escrito forma parte de un extenso “Relevamiento del impacto social de las medidas de aislamiento dispuestas por el PEN” que realiza un diagnóstico de la situación en cada provincia y plantea recomendaciones sobre cuál debe ser la respuesta del Estado.

El capítulo dedicado a los medios de comunicación incluye sugerencias de implementación. El punto e apela directamente a la estrategia del mandatario y aconseja restringir sus contactos con periodistas.

“ No hacen falta conferencias de prensa abiertas. No hace falta que el presidente esté dando entrevistas en exclusiva. Se pierde precisamente lo que se busca en los puntos previos. Si el presidente decide dar entrevistas, es importante que no solo sea a medios de la Ciudad de Buenos Aires ”, puntualiza.

Hasta el momento, Fernández ha mantenido una actitud opuesta. Desde que comenzó la emergencia, el mandatario ha concedido entrevistas a radios y canales de televisión y las dos veces que decidió prorrogar la cuarentena encabezó personalmente conferencias de prensa en la Quinta de Olivos.

En la última, no sólo contestó preguntas de los periodistas, sino que apeló a su rol de profesor universitario para fundamentar con filminas y datos científicos por qué había decidido extender el confinamiento total. PlayVideo de archivo: fragmento de una conferencia de Alberto Fernández en medio de la pandemia

El informe de CONICET sugiere además la utilización de cadenas nacionales para situaciones extraordinarias dentro de la emergencia. “Se trata de un recurso que no hay que desgastar pero al que corresponde apelar cuando la situación lo amerita”, indica.

Y agrega: “ No hace falta que el presidente Alberto Fernández esté en cada cadena. O bien, si es parte del mensaje de apertura o cierre, no es necesario que sea parte de la totalidad del mensaje. En determinados temas, puede ser que otras personas o profesionales puedan colaborar a legitimar el mensaje, por ejemplo, algún mensaje de alguien que forme parte ”.

Si se adoptara esta estrategia –prescribe expresamente- “debe prohibirse toda entrevista por fuera de esta cadena editada y controlada”.

Los científicos del CONICET también consideran necesario planificar un sistema de información nacional con spots audiovisuales breves y concretos desde las cuentas oficiales de Casa Rosada en redes sociales, en radio y en televisión.

Sugiere además el envío masivo de mensajes de textos a celulares de toda la población ante “algún anuncio excepcional” o bien en determinadas zonas en las que es necesario realizar una comunicación puntual.

El documento incluye un análisis pormenorizado de los medios digitales más leídos de la Argentina –entre ellos Infobae– y algunas valoraciones sobre distintas estrategias comunicaciones adoptadas por el gobierno nacional.

Por ejemplo, asegura que la reunión de Fernández con los gobernadores antes de anunciar el inicio de la cuarentena fue una señal de coordinación constructiva y apreciada por la sociedad. “Es importante poder replicar esas experiencias en situaciones de “sálvese quien pueda”, como por ejemplo los cierres de límites entre jurisdicciones, en particular en el Conurbano. Y ni hablar si se pone en juego el abastecimiento de alimentos, por ejemplo”, especifica.