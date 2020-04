Expresó en su homilía, durante la Misa en la que rindieron homenaje el Gobernador y los Intendentes. Y reconoció el cariño, creatividad y entusiasmo de los integrantes del Espacio Joven que están realizando su encuentro online.

En la noche del jueves 23 de abril, durante la última Misa del quinto día del Septenario en honor de Nuestra Madre del Valle, rindieron su homenaje el Gobernador y los Intendentes de Capital y del Interior provincial y sus respectivos Gabinetes.

La Sagrada Eucaristía, que se transmite por radio, televisión, youtube y las redes sociales, fue presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Vicario General de la Diócesis, Pbro. Julio Quiroga del Pino; el párroco de San Jorge, Pbro. Javier Grosso; el Capellán del Santuario Mariano, Pbro. Lucas Segura; y el Pbro. Sebastián Vallejo, sacerdote de la comunidad Fasta Catamarca.

Luego de recordar que en este día damos gracias a Dios por un año más de la Dedicación de la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle, y de saludar a los alumbrantes de la celebración, Mons. Urbanc recordó que “esta celebración Eucarística tendría que haber sido la Misa de Apertura del tan soñado y muy bien preparado IV Congreso Mariano Nacional, que tuvimos que suspenderlo por la pandemia del dengue y covid 19. Con todo, el Espacio Joven del congreso ha dado inicio por las redes el compartir los materiales que prepararon. Muchas gracias queridos jóvenes que no se desinflaron, sino que han apostado a honrar a María del Valle con su cariño, creatividad y entusiasmo, dando continuidad a su servicio pastoral”.

Por ello, al inicio de la celebración eucarística, además de pedir por el alma de Mons. Elmer Miani, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, el Obispo pidió por todas las personas que ofrecieron sus hogares para recibir a los congresistas y por quienes trabajaron en la organización.

Las lecturas proclamadas aludieron al sentido de dedicar un templo al Señor. “La primera lectura -dijo el Obispo-, tomada del profeta Isaías, nos ilustra muy bien acerca del valor y la importancia de los templos en nuestra vida cristiana, ya que en ellos Dios nos colmará de alegría, «pues mi Casa, será llamada Casa de oración para todos los pueblos de la tierra»”.

Refiriéndose a la segunda lectura, de la primera carta de San Pedro, expresó: “es particularmente elocuente para comprender lo valioso e importante que es la dedicación de un edificio para que sirva de Templo, de Casa de Oración, de Encuentro de Dios con sus hijos”.

Después de citar pasajes de la carta leída, afirmó: “Por eso, cada vez que entremos a este templo material hemos de recordar que cada uno es esa ‘piedra viva’ con la que se edifica la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo. El apóstol san Pablo afirma con contundencia que nuestros cuerpos son Templos del Espíritu Santo, y que debemos respetarlos como tales”.

Pasando al Evangelio, el Obispo explicó que“Jesús, en su diálogo con la samaritana, nos deja una enseñanza superadora al afirmar: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre… Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad»”.

Como todas las noches, cerrando su homilía, nuestro Pastor rezó: “Querida Madre del Valle, hoy estamos rezando de un modo especial por las autoridades de nuestra Provincia, concédeles a cada uno de ellos tomar conciencia que son, desde su bautismo, una piedra viva de la Iglesia; que se esmeren por estar estrechamente unidos a la Piedra angular que es Jesucristo; y que luchen denodadamente contra el virus de la corrupción, verdadera pandemia en la sociedad humana, sabiendo que son Templo del Espíritu Santo. Que sean muy devotos del Espíritu Santo para que los ilumine y sepan descubrir la Verdad que dignifica, cuida y santifica toda vida humana”. Más adelante, rogó: “En fin, Madre preciosa, recibe todo el cariño de los catamarqueños que siempre experimentamos tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias Madre por ser Nuestra Madre”.

Luego de la Liturgia de la Eucaristía, se rezó la Oración del Año Mariano Nacional frente a la Imagen cuatro veces centenaria de la Madre Morena, y se entonó un canto de alabanza para saludarla.

Al término de la Misa, se pasaron videos de la Pastoral Misionera y de la Liga de Madres de Familia, en homenaje a la Virgen.

Como corolario de la jornada, el Padre Oscar Tapia guió la lectio divina o lectura orante de la Palabra de Dios, tomando el capítulo 19, versículos 25 al 27 del Evangelio de San Juan, referido a la Virgen María al pie de la Cruz.

Texto completo de la Homilía de Mons. Urbanč

5° día del Septenario en Honor de La Virgen

Queridos devotos de la Virgen del Valle:

En este día estamos dando gracias a Dios por un año más de la Dedicación de la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle.

Y hoy rinden su homenaje a la Madre Morena el Señor Gobernador y los intendentes de la Provincia con sus respectivos gabinetes. Bienvenidos a esta celebración y que la Virgen María los cobije siempre bajo su manto.

También tendremos presente a los hermanos de la parroquia de san Jorge, puesto que hoy es el día de su santo protector. Y rezaremos por todos los que se llaman Jorge.

Esta celebración Eucarística tendría que haber sido la Misa de Apertura del tan soñado y muy bien preparado IV Congreso Mariano Nacional, que tuvimos que suspenderlo por la pandemia del dengue y covid 19. Con todo, el espacio joven del congreso ha dado inicio por las redes el compartir los materiales que prepararon. Muchas gracias queridos jóvenes que no se desinflaron, sino que han apostado a honrar a María del Valle con su cariño, creatividad y entusiasmo, dando continuidad a su servicio pastoral.

La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos ilustra muy bien acerca del valor y la importancia de los templos en nuestra vida cristiana, ya que en ellos Dios nos colmará de alegría, “pues mi Casa, será llamada Casa de oración para todos los pueblos de la tierra” (Is 56,7). Pero lo que nos pide Dios es que “observemos el derecho y practiquemos la justicia” (Is 56,1).

Entonces, junto con el salmista, digamos: “Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor;mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente… ¡Felices los que habitan en tu Casa y te alaban sin cesar!… Vale más un día en tus atrios que mil en otra parte;yo prefiero el umbral de la Casa de mi Dios antes que vivir entre malvados” (Sal 83,2-3.5.11).

El texto del apóstol san Pedro es particularmente elocuente para comprender lo valioso e importante que es la dedicación de un edificio para que sirva de Templo, de Casa de Oración, de Encuentro de Dios con sus hijos, cuando dice: “Al acercarse a Jesucristo, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo”(1Pe 2,4-5). Por eso, cada vez que entremos a este templo material hemos de recordar que cada uno es esa ‘piedra viva’ con la que se edifica la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo. El apóstol san Pablo afirma con contundencia que nuestros cuerpos son Templos del Espíritu Santo, y que debemos respetarlos como tales (1Cor 6,19-20).

Y concluye el apóstol san Pedro: “Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquél que los llamó de las tinieblas a su admirable luz” (1Pe 2,9).

Por su parte, Jesús, en su diálogo con la samaritana, nos deja una enseñanza superadora al afirmar: “Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre…Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”(Jn 4,21.23-24).

Querida Madre del Valle, hoy estamos rezando de un modo especial por las autoridades de nuestra Provincia, concédeles a cada uno de ellos tomar conciencia que son, desde su bautismo, una piedra viva de la Iglesia; que se esmeren por estar estrechamente unidos a la Piedra angular que es Jesucristo; y que luchen denodadamente contra el virus de la corrupción, verdadera pandemia en la sociedad humana, sabiendo que son Templo del Espíritu Santo. Que sean muy devotos del Espíritu Santo para que los ilumine y sepan descubrir la Verdad que dignifica, cuida y santifica toda vida humana.

Ruega intensamente ante tu Hijo Jesús por todos los que tienen esta noble tarea de servir a sus conciudadanos, para que lo hagan con eficacia, generosidad, ecuanimidad, honestidad y sin buscar gloria y perpetuidad.

En fin, Madre preciosa, recibe todo el cariño de los catamarqueños que siempre experimentamos tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias Madre por ser Nuestra Madre. Amén.

¡¡¡Madre Bendita del Valle, ruega por nosotros!!!

PROGRAMA

SOLEMNE JUBILEO EN HONOR A NUESTRA MADRE DEL VALLE

AÑO MARIANO NACIONAL

Tema: María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra

Lema: Con María, servidores de la esperanza

18 al 26 de abril de 2020

CATEDRAL BASÍLICA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

CATAMARCA – ARGENTINA

Viernes 24 de abril

Jesús multiplica su Gracia en abundancia

María dijo a Jesús: “No tienen vino”

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Diócesis de Orán y Prelatura de Cafayate.

Ministerio de Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Seguridad de la Provincia. Gendarmería Nacional, Gendarmería Infantil; Policía Federal, Policía de la Provincia, Policías Retirados, Mutual de Policías Retirados; Servicio Penitenciario y Pastoral Carcelaria; Escuela de Cadetes y Acampada Policial; Ejército Argentino, Inst. Obra Social de FFAA y Seg. (IOSFA) Deleg. Cat. Empresas de Seguridad Privada.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Empleados Municipales. Defensa Civil, Bomberos y Brigada contra Incendios Forestales.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y de San Nicolás de Bari.

20:00 MISA. Homenaje de los Jóvenes, Pastoral de la Juventud, Movimientos e Instituciones de Jóvenes; Pastoral de las Vocaciones, Familiares y colaboradores de los seminaristas.

Sábado 25 de abril

Solemnidad de Nuestra Señora del Valle

María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra

08:30 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA. Arquidiócesis de Tucumán.

Focolares, Camino Neocatecumenal, Cursillo de Cristiandad, Grupos Scouts Católicos, Apostolado de la Oración, Legión de María y Renovación Carismática Católica.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Solemnidad de Nuestra Señora del Valle. Presidida por el Obispo Diocesano. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle Monjas Dominicas, Hermandad Dominicana, Fasta, Hnas. Carmelitas Misioneras Teresianas, Hnas. de la Fraternidad Eclesial Franciscana, Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas Nazarenas, Hnas. Franciscanas Misioneras de la Natividad, Padres Lourdistas, Hnas. del Verbo Encarnado e Instituto Cristíferas.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:30 Santo Rosario.

19:00 REZO DEL SEPTENARIO. Parroquias de Jesús Niño y de San Roque.

20:00 MISA. Homenaje de las Familias. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano, Grupos Eclesiales al Servicio de la Vida: Grávida, Renacer y Faviatca. Bendición a embarazadas.

21:00 Rosario por la Patria, en conexión con todo el País por Radio María y las Redes Sociales.

Domingo 26 de abril. (III de Pascua)

08:00 Laudes y Regina Coeli.

09:00 MISA SOLEMNE, presidida por S.E. Mons. Luis Urbanč, Obispo de Catamarca.

10:00 Santo Rosario.

11:00 MISA. Por todos los peregrinos.

12:00 Regina Coeli. Letanías.

18:00 PROCESIÓN CON LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional de Turismo, Patrona del Festival de Cosquín.

Procesión

Este año, por razones sanitarias la Imagen Bendita cuatro veces centenaria saldrá a recorrer las calles en torno a la Plaza Central. Se ruega al Pueblo no asistir y seguir la celebración por las redes sociales: Desde la Catedral Basílica, San Martín, Rivadavia, República y Catedral.

Peregrinos

Los peregrinos que solían pasar frente a la Imagen de la Virgen del Valle al inicio de la Procesión, pueden participar enviando fotos y peticiones a los correos: catedralvirgendelvalle@gmail.com, santuariocatedralcat@gmail.com, santuariocatedralcat@hotmail.com

Comunión espiritual

Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti.