Sebastián Villa, delantero del Club Atlético Boca Juniors, fue acusado de violencia de género a través de redes sociales por su novia, Daniela Cortés, que aseguró además que recibió amenazas del entorno del futbolista.

Daniela, la pareja del joven colombiano de 23 años que aún tiene contrato en Boca por dos temporadas más, escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje que publicó junto a una serie de fotos y videos con los presuntos golpes, agresiones y amenazas que, de acuerdo con su relato, le propinó Villa en reiteradas ocasiones durante los dos años de su relación.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó ”, escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 6 años. “Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra», refirio sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que «mucha gente está de testigo”.

“No entiendo una persona “profesional” cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar” -continuó ella en el posteo que publicó este lunes cerca de las 22 horas- “siento un dolor muy grande de tener que estar en un país que no conozco, y donde estoy sola sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia”, señaló la joven, que se encuentra en Argentina y en medio de la pandemia por coronavirus no puede retornar a su país . “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única” , remarcó y aseguró que tanto ella como su familia que vive en Colombia reciben amenazas.

Y agregó: “Yo solo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre que es”.

Algunas horas más tarde, luego de que la publicación se viralizara y fuera compartida por cientos de usuarios, Villa publicó en su cuenta de Instagram un video con su descargo: “A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia”, expresó. “Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Una feliz noche para todos”.

En Boca Juniors, mientras tanto, según informó la agencia NA, ya estarían al tanto de la acusación de Cortés, por lo que aguardarán saber cómo se desencadenaron los hechos y ponerse a disposición si la denuncia llegara a la Justicia.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.

