Descubren a exconcejal de Fiambalá y ex-precandidata a intendente de Cambiemos que tras regresar de la provincia de La Rioja intentó persuadir al personal policial aduciendo venir desde el cruce de Alpasinche y así evitar pasar a cuarentena.

En estos momentos personal policial trabaja intensamente para hacerle entender que debe ingresar al CMR Centro Monovalente Respiratorio.

La ex concejal permanece en su vehiculo particular en el ingreso al CMR.

De acuerdo a los datos obtenidos por nuestro sitio, la ex-concejal argumenta poder pasar su aislamiento en su domicilio.

Situación que no corresponde frente a la treintena de aislados procedentes de La Rioja que cumplen con el aislamiento desde mas de 10 días.

No sería justo permitir a una ciudadana romper con las normas establecidas.

Ampliaremos….