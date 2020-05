Feriados de 2020 en Argentina

Lo que queda:

Feriados de mayo

Viernes 1 de mayo. Día del trabajador. Feriado inamovible. Fin de semana largo.

Lunes 25 de mayo. Día de la Revolución de Mayo. Feriado inamovible. Fin de semana largo.

Pagos

EN EL CORREO ARGENTINO SE ABONA:

TODAS LAS PRESTACIONES DE ANSES, DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS., ÚNICAMENTE. Por otro tipo de consultas dirigirse al Correo Argentino.



Fechas de pago para la Administración Pública del Gobierno de Catamarca:

Lunes 4 de mayo: Administración Pública: Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Ministerio de Seguridad. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.

Martes 5 de mayo: Administración Pública: Ministerio de Salud, Hospitales y OSEP. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.

Miércoles 6 de mayo: Administración Pública: resto de los organismos (no incluidos en el día jueves 7), Cámaras de Diputados y Senadores y Tribunal de Cuentas. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.

Jueves 7 de mayo: Administración Pública: Ministerios de Infraestructura y Obras Civiles, de Agua, Energía y Medio Ambiente y de Desarrollo Social y Deporte. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.

Viernes 8 de mayo: Administración Pública: Docentes con DNI terminados en 0 al 4. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.

Lunes 11 de mayo: Administración Pública: Docentes con DNI terminados en 5 al 9. Los pagos se efectúan por Cajeros Automáticos.



Fechas de pago para empleados de la Municipalidad de Tinogasta:

5 de Mayo: Complemento Salarial o Canasta del mes de Abril por Cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación, para empleados de planta de toda la jurisdicción.

6 de Mayo: Becas por Dpto. Tesorería y por Planilla complementaria de 10.00 a 13.00, con terminación de DNI. N° 0 y 1. Por la tarde de 17.00 a 20.00 horas con terminación de DNI. N° 2 y 3.

7 de Mayo: Becas por Dpto. Tesorería y por Planilla complementaria de 10.00 a 13.00, con terminación de DNI. N° 4 y 5. Por la tarde de 17.00 a 20.00 horas con Terminación de DNI. N° 6 y 7.

8 de Mayo: Becas por Dpto. Tesorería y por Planilla complementaria solamente de 10.00 a 13.00, con terminación de DNI. N° 8 y 9.

19 de Mayo: Haberes del mes de Abril de 2020 por cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación, para empleados de planta de toda la jurisdicción.



Pago del bono de $ 10.000 a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para quienes cobran por CBU

DNI terminados en 0 – martes 21 de abril

DNI terminados en 1 – miércoles 22 de abril

DNI terminados en 2 – jueves 23 de abril

DNI terminados en 3 – viernes 24 de abril

DNI terminados en 4 – lunes 27 de abril

DNI terminados en 5 – martes 28 de abril

DNI terminados en 6 – miércoles 29 de abril

DNI terminados en 7 – jueves 30 5 de abril

DNI terminados en 8 – lunes 4 de mayo

DNI terminados en 9 – martes 5 de mayo



Pago del bono de $ 10.000 a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para quienes no cobran por CBU

DNI terminados en 0 – miércoles 6 de mayo

DNI terminados en 1 – jueves 7 de mayo

DNI terminados en 2 – viernes 8 de mayo

DNI terminados en 3 – lunes 11 de mayo

DNI terminados en 4 – martes 12 de mayo

DNI terminados en 5 – miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 – jueves 14 de mayo

DNI terminados en 7 – viernes 15 de mayo

DNI terminados en 8 – lunes 18 de mayo

DNI terminados en 9 – martes 19 de mayo



Plazo para actualizar los datos de los solicitantes del IFE cuya solicitud no fue aprobada

DNI terminados en 0 – miércoles 22 y jueves 23 de abril

DNI terminados en 1 – viernes 24 y lunes 27 de abril

DNI terminados en 2 – martes 28 y miércoles 29 de abril

DNI terminados en 3 – jueves 30 y lunes 4 de mayo

DNI terminados en 4 – martes 5 y miércoles 6 de mayo

DNI terminados en 5 – jueves 7 y viernes 8 de mayo

DNI terminados en 6 – lunes 11 y martes 12 de mayo

DNI terminados en 7 – miércoles 13 y jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 – viernes 15 y lunes 18 de mayo

DNI terminados en 9 – martes 19 y miércoles 20 de mayo



A partir del 21 de mayo podrán volver a ingresar por terminación de DNI quienes no hayan podido hacerlo en los días que les correspondía



Pensiones no contributivas:

DNI 0 y 1 – 4 de mayo

DNI 2 y 3 – 5 de mayo

DNI 4 y 5 – 6 de mayo

DNI 6 y 7 – 6 de mayo

DNI 8 y 9 – 7 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Asignaciones familiares de Pensiones no Contributivas:

Todas las terminaciones – 8 de mayo

Fecha límite para cobrar 9 de junio



Asignación Familiar Por Hijo y Asignación Universal Por Hijo:

DNI 0 – 8 de mayo

DNI 1 – 11 de mayo

DNI 2 – 12 de mayo

DNI 3 – 13 de mayo

DNI 4 – 14 de mayo

DNI 5 – 15 de mayo

DNI 6 – 18 de mayo

DNI 7 – 19 de mayo

DNI 8 – 20 de mayo

DNI 9 – 21 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Asignación por Embarazo:

DNI 0 – 11 de mayo

DNI 1 – 12 de mayo

DNI 2 – 13 de mayo

DNI 3 – 14 de mayo

DNI 4 – 15 de mayo

DNI 5 – 18 de mayo

DNI 6 – 19 de mayo

DNI 7 – 20 de mayo

DNI 8 – 21 de mayo

DNI 9 – 22 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI 0 y 1 – 12 de mayo

DNI 2 y 3 – 13 de mayo

DNI 4 y 5 – 14 de mayo

DNI 6 y 7 – 15 de mayo

DNI 8 y 9 – 18 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Asignaciones Pago Único Matrimonio, Nacimiento y Adopción:

Quincena 1

Todas las terminaciones – 7 de mayo



Quincena 2

Todas las terminaciones – 22 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Jubilados monto inferior a $ 17.859:

DNI 0 – 8 de mayo

DNI 1 – 11 de mayo

DNI 2 – 12 de mayo

DNI 3 – 13 de mayo

DNI 4 – 14 de mayo

DNI 5 – 15 de mayo

DNI 6 – 18 de mayo

DNI 7 – 19 de mayo

DNI 8 – 20 de mayo

DNI 9 – 21 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Seguro por Desempleo:

Plan 2 y 3

Todas las terminaciones – 5 al 12 de mayo



Plan 1

DNI 0 y 1 – 22 de mayo

DNI 2 y 3 – 26 de mayo

DNI 4 y 5 – 27 de mayo

DNI 6 y 7 – 28 de mayo

DNI 8 y 9 – 29 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Jubilados y Pensionados monto superior a $ 17.859:

DNI 0 y 1 – 22 de mayo

DNI 2 y 3 – 26 de mayo

DNI 4 y 5 – 27 de mayo

DNI 6 y 7 – 28 de mayo

DNI 8 y 9 – 29 de mayo



Fecha límite para cobrar 9 de junio



Programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

Próximamente



