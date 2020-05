En un escueto discurso que duró apenas veinte minutos, el gobernador de la provincia señaló que la emergencia del coronavirus es una oportunidad propicia para reformar el Estado. Dijo además que se deberá replantear el sistema productivo y los costos laborales, tanto del sector público como del privado.

Discurso Completo del Gobernador

El siguiente es el discurso completo del Gobernador Raúl Jalil ante la Asamblea Legislativa de este viernes.

Catamarqueñas y catamarqueños:



Comenzamos la gestión de gobierno el 10 de diciembre con un Estado organizado y con finanzas públicas ordenadas, aunque el país hace ya varios años que no tenía crecimiento económico sostenido.



Esto nos permitió hacer frente a un evento de escala global y que ataca a todos por igual. Nos encontramos ante un mundo inesperado, con una pandemia que modificó el tejido social y económico para dar paso a un nuevo orden mundial, regional y nacional.



A inicios de este año, mantuvimos reuniones con empresarios y gobernantes en Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Canadá y Estados Unidos. Sé que los efectos de estas gestiones darán sus frutos con el tiempo.



Ahora, ante esta pandemia, entendemos que la matriz productiva de todas las regiones y la vida cotidiana de la gente va a cambiar para siempre. Por eso debemos sumarnos al nuevo esquema global de producción y comercio.



Tengo confianza en que cada crisis debe ser una oportunidad, y esta es una gran oportunidad para reformar el Estado y tener un sector público más eficiente que ayude al sector privado a traccionar hacia el crecimiento.



La salida de la pandemia debe encontrarnos con un sistema productivo nacional y local replanteado, con cambios básicos en el gasto público, las cargas tributarias, los costos de logística, y los costos laborales públicos y privados.



La pandemia nos obligó a tomar decisiones urgentes y eficientes, pero no ha terminado ni hemos ganado nada. Además, atendemos el virus del dengue, que hemos logrado controlar con un bajo número de casos, pero que en conjunto con el COVID19 forman una sindemia.



Como medidas, en primer lugar enviamos decretos ley para ser tratados en la Legislatura.



En materia de coparticipación municipal, ayudamos a los intendentes con recursos económicos por 500 millones de pesos y distribuiremos 300 millones más en el Fondo de Desarrollo Municipal y el Fondo de Emergencia la próxima semana.



Entendemos que en 2020 necesitarán más de mil millones. Sin esta ayuda, no es posible el pago de sueldos y aguinaldo de los trabajadores, ni se podría sostener el trabajo contra la pandemia.



También elevamos la reforma del esquema de coparticipación. El Gobierno destinará a fondos coparticipables lo que correspondía al Fondo de Desarrollo Municipal.



Además, de común acuerdo se debatirá en las cámaras el sistema de regalías mineras, con el cual se han distribuido 90 millones de pesos hasta ahora. Queremos que este sistema sea discutido en el Presupuesto general de la Provincia y para sus departamentos todos los años.



A los intendentes e intendentas quiero darles mi agradecimiento porque sin ellos no se habría logrado contener la pandemia. Junto a ellos, iniciaremos obras de reparación y ampliación de hospitales, centros de salud y escuelas.



En la contención de esta pandemia, tuvimos el apoyo fundamental del Gobierno nacional. Recibimos Aportes del Tesoro Nacional por 700 millones de pesos, recibimos 17 mil tarjetas alimentarias, ayuda para los comedores, y todas las medidas que se brindaron a la gente, como el Ingreso Familiar de Emergencia, que equivale a un monto de 940 millones de pesos para más de 94 mil catamarqueños, o los aportes extra para los jubilados.



En este momento tenemos que asistir a quienes más lo necesitan. Por eso, el esquema de contención social a través del ministerio de Desarrollo ha triplicado los aportes de alimentación, que luego son distribuidos por los intendentes de cada municipio, y también sostenemos la tarjeta Pro Familia.



A pesar de la crisis sanitaria y económica, no se ha paralizado la obra pública e incluso hemos reactivado proyectos pendientes.

Con un gran sacrificio, continuamos las obras que inició la gestión anterior, iniciamos nuevas obras, y planificamos comenzar otras en el transcurso de 2020.



Un ejemplo son las más de 350 viviendas para solteros y otras 150 para familias que se realizan a través del ministerio de Vivienda y Urbanización, para dar contención a la gente que necesita un hogar.



Estamos haciendo y proyectando con fondos propios, por administración y con financiamiento, las siguientes obras:

● La ruta 43 de Villa Vil a la Cuesta de Randolfo, para terminar la ruta que lleva hasta Antofagasta.

● El puente de El Bolsón

● El tramo Singuil – Aconquija de la ruta 1.

● La nueva ruta 48, de Aconquija a Andalgalá.

● La nueva costanera que recorre el río del Valle.

● 5 nuevo jardínes de infantes.

● La reconversión de la hostería de Saujil en un nuevo hospital

● El nuevo espacio para el Poder Judicial en la zona sur de la Capital

Además, vamos a concretar obras de servicios que incluyen:

● La infraestructura del acueducto Oeste, con nueva cisterna, pozos y la exploración del río El Tala

● El nuevo acueducto de la zona norte

● Un azud en Pozo de Piedra

● Una galería filtrante en Tinogasta

● El sistema de riego del río Guanchín

● Los embalses Ampajango y Paicuqui, en Santa María y Antofagasta de la Sierra

● Obras complementarias para el dique El Bolsón

● Una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Santa María

● Una estación transformadora en Las Cañas

● El anillo de 132 KV de El Pantanillo a Las Rejas

● La interconexión del Oeste en 220 KV, que integra Tinogasta y Belén.

● La generación de 30 viveros regionales

Quiero destacar la creación del nuevo Hospital Malbrán, denominado así en homenaje al andalgalense Carlos Gregorio Malbrán, uno los médicos más reconocidos de nuestro país por su labor en el campo de la infectología.



Este nuevo nosocomio cuenta con 33 camas de terapia intensiva, 34 camas de terapia intermedia, y 75 camas para atender potenciales casos leves de COVID19.



Además, cuenta con un sistema de ventilación y aire acondicionado de última tecnología para cuidar al máximo al personal de salud.



Es un hospital muy necesario, pero realmente esperamos no tener que usarlo. Además, quiero destacar que el CIIC, como un centro de contención para adultos mayores y jóvenes, debe continuar como política de Estado.



En materia financiera, la gestión de Lucía tomó la decisión acertada y que compartimos de que el Banco de la Nación Argentina siga siendo agente financiero de la Provincia. Ahora contamos con un director catamarqueño en el banco y somos el tercer cliente de la entidad.



Esto nos ha permitido contar con líneas de crédito con beneficios para las empresas que deben afrontar la pandemia. En esta línea, vamos a subsidiar la tasa de interés de cada préstamo de acuerdo con cada actividad.



A través del Banco Nación, se entregaron los préstamos Nación Emprende, por 285 millones de pesos, beneficiando a 1369 emprendimientos y empresas. Además, se han entregado créditos en el marco de la emergencia COVID19 por 196 millones de pesos para capital de trabajo y teletrabajo, entre otras opciones.



También quiero destacar que la promoción Días de Ensueño ha generado un movimiento económico de 1.034 millones de pesos en todo 2019, y buscamos que continúe en 2020.



En materia de recurso humano para afrontar la pandemia, enviaremos la ley de emergencia económica y movilidad laboral a la Legislatura, ya acordada con los legisladores de la oposición.



Además, vamos a congelar los nombramientos en los tres poderes del Estado.



En estos dos aspectos, las finanzas y el recurso humano, vamos a ser muy austeros y sabemos que ya hay provincias con complicaciones económicas. Si tenemos que tomar medidas, lo vamos a hacer en consenso con los sindicatos y los legisladores, como lo está haciendo Capital Federal.



En Seguridad y Salud, avanzamos con la licitación del nuevo 911, invertimos en móviles y ambulancias, y nombramos a 103 nuevos agentes egresados de la Escuela de Cadetes para reforzar la Policía y el Servicio Penitenciario. Además, se licitaron 328 de cámaras de seguridad y vamos avanzar con la modalidad de telemedicina y teletrabajo, para facilitar servicios y atención.



La educación es uno de los campos que cambiará a partir de esta pandemia. Quiero agradecer a los docentes, padres y alumnos por el esfuerzo para adaptar sus clases a la nueva dinámica virtual.



Con ellos, los sindicatos y los tutores, vamos a discutir la reforma del estatuto docente y las nuevas formas de asistencia de los estudiantes a cada escuela.



Queremos implementar una reforma conjunta para tener un modelo de escuela nueva y moderna que se integre a cada barrio.



En ese esquema, la ciencia será central. Debemos encontrar las nuevas formas de impartir conocimiento, apuntando a los nuevos mercados laborales de un mundo que cambia rápidamente.



En materia productiva local, tenemos que retomar la discusión pendiente sobre el Código de Procedimientos Mineros, jerarquizar a CAMYEN y destacar que YMAD ahora tiene un presidente que es catamarqueño. A YMAD ya le pedimos que traslade su sede central a Catamarca, tal como determina la ley nacional.



Con un mundo en constante evolución, tenemos que adaptarnos y reconvertir nuestra matriz productiva. En esto, Capresca será determinante porque ya está habilitada para entregar créditos con capital y tasa de interés subsidiados para el comercio y el sector productivo.



En las últimas semanas hemos tomado decisiones muy duras: restringir la circulación y el comercio, imponer el distanciamiento social, suspender el Congreso Mariano y eventos de otras religiones, y realizar una procesión sin todos los devotos marianos.



Por eso, quiero dar mi más profundo agradecimiento a todos.



Agradecer al presidente de la República, Alberto Fernández, por el apoyo económico y su liderazgo en esta crisis, que es determinante para aplanar la curva de contagios.



Agradecer a los legisladores nacionales por sus continuas gestiones para llevar ayudas y beneficios a los catamarqueños.



Quiero agradecer a los legisladores provinciales que se han puesto a disposición para trabajar dentro y fuera del ámbito parlamentario.



Agradecer a las gobernadores de provincias vecinas, que se han puesto a disposición para trabajar en conjunto en esta crisis.



Agradecer también a intendentas e intendentes, quienes han asumido la tarea de contención en cada localidad del interior.

Agradecer al equipo de gobierno, que con voluntad de trabajo y conocimiento le da respuestas concretas a la gente.



Un agradecimiento para las empresas y colegios profesionales, que han aportado insumos, herramientas y conocimiento para enfrentar la pandemia.



A las empresas que no han podido trabajar en la cuarentena, como comercios, hoteles y gastronómicos, sepan que los vamos a ayudar junto con las decisiones del COE.



Por eso también agradezco el esfuerzo del sector privado, como almacenes de barrio, camioneros, panaderías, entre otros tantos.

Agradezco al pueblo catamarqueño, que entendió la dimensión de la crisis y aceptó las medidas restrictivas de circulación y distanciamiento social.



Y por último, quiero agradecer y dar un reconocimiento especial para quienes son el centro de todo este esfuerzo: trabajadoras y trabajadores de la salud, la seguridad, la higiene, y obreros de toda la provincia. Sin su trabajo, esto no sería posible.



En un momento decisivo para nuestra Provincia y el país, con una administración de recursos escasos, quiero instar a quienes puedan pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales, que abonen. La recaudación de fondos es esencial para sostener el trabajo ante la pandemia.



Finalmente, quiero enfatizar que el aislamiento preventivo no ha terminado ni hemos ganado nada más que tiempo para prepararnos. La salida de este aislamiento requiere una nueva mentalidad cultural y social.



Los cambios radicales en el país, la región y el mundo, obligan a muchos catamarqueños y catamarqueñas a volver a la provincia. Esperamos un ingreso de 5 mil a 10 mil personas más si esta crisis no se detiene.



Por eso, no podemos arriesgar la salud de los catamarqueños y tampoco vamos a dudar en dar marcha atrás con las medidas restrictivas si es necesario.



De esta situación vamos a salir adelante todos juntos.



Les pido fe, seguir confiando en nuestra Madre Del Valle, porque de este problema vamos a salir. Tengamos fe en que la pandemia será sólo un mal recuerdo y miremos para adelante



Muchas gracias y un feliz día del trabajador para todos.



A partir de este momento queda inaugurado el período 131 de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de la Provincia de Catamarca.

Complicada transmisión de la apertura de sesiones

Momentos antes de las 10 de la mañana, se cortó la transmisión del canal oficial de la provincia, aparentemente por un desperfecto técnico, apenas iniciado el discurso del Gobernador Raúl Jalil ante la Asamblea Legislativa.

El inconveniente tiene un impacto mayor al habitual, ya que al haberse prohibido el ingreso de la prensa al recinto del Cine Teatro Catamarca, miles de ciudadanos perdieron todo contacto con lo que ocurre y se están perdiendo el mensaje del jefe de Estado.

La interrupción surgió justo cuando Jalil anunciaba que enviará a la Legislatura el proyecto de movilidad laboral y que se congelarán los nombramientos en los tres poderes.