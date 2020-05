Laurie Garrett, predijo mucho de lo que esta sucediendo ahora. Muchas noticias hablan sobre el REMDISIVIR como la curación a la pandemia, pero Garrett dijo: “No es curativo”, sostuvo la viosionaria, señalando que las afirmaciones más contundentes hasta ahora son que simplemente acorta la recuperación de los pacientes de COVID-19. “Necesitamos una cura o una vacuna”.

Por otra parte agregó: «Le he estado diciendo a todo el mundo que la cronología de eventos que yo vislumbro es de aproximadamente 36 meses, y eso es en el mejor de los casos”.

“Estoy bastante segura de que esto va a venir en oleadas”, añadió. “No será un tsunami que atraviese Estados Unidos de una sola vez y luego se retire de una sola vez. Serán miniondas que se dispararán en Des Moines y luego en Nueva Orleans y luego en Houston y así sucesivamente, y va a afectar la forma en que la gente piensa acerca de todo tipo de cosas. Revaluarán la importancia de los viajes. Revaluarán el uso del transporte público. Considerarán la necesidad de las reuniones de negocios cara a cara. Revaluarán el hecho de que sus hijos vayan a la universidad fuera del estado”.

Entonces, la periodista del New York times preguntó, ¿acaso “volver a la normalidad”, una frase a la que tanta gente se aferra, ¿es una fantasía?

“Esto es la historia desarrollándose delante de nosotros”, dijo Garrett. “¿Volvimos a la normalidad después del 11 de septiembre? No. Creamos una nueva normalidad. Aseguramos los Estados Unidos. Nos convertimos en un Estado antiterrorista. Y eso afectó todo. No podíamos entrar a un edificio sin mostrar una identificación y pasar por un detector de metales, y no pudimos subir a los aviones de la misma manera nunca más. Eso es lo que va a pasar con esto”.

“Apenas salgamos de nuestros agujeros y veamos qué pasa cuando hay un desempleo del 25 por ciento”, dijo, “quizá también veamos qué pasa cuando hay una rabia colectiva”.