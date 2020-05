La Confederación Sudamericana de Fútbol abrió la presentación de candidatos a albergar las definiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana por las próximas tres temporadas (2021, 2022 y 2023). Y en el primer día de apertura, los clubes argentinos apostaron fuerte: River, Boca, Independiente, Racing y el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, se postularon para tener la final del certamen continental más importante. Y también ofrecen sus escenarios para la Sudamericana, ítem para el que se agregaron San Lorenzo y el estadio Único de Santiago del Estero.

Claro que no son los únicos aspirantes: Arena do Baixada (Curitiba), el Beira Río (Porto Alegre), Arena do Corinthians y el Morumbí (San Pablo), el Nacional de Santiago de Chile y el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil hicieron llegar a la sede de Paraguay sus candidaturas, a la espera de la resolución, que lleva su tiempo. La entidad realiza un estudio pormenorizado de varios ítems antes de ungir a los acreedores de las dos grandes fiestas del continente.

Vale resaltar que la puja será intensa. La Confederación evaluará, entre otros rubros, capacidad, iluminación, espacio en la zona mixta, ubicación del VAR; alojamientos y caminos de los micros que trasladan a los dos equipos, locación ideal para el Fan Fest, etcétera.

Para la edición 2020 de los torneos, el Maracaná de Río de Janeiro fue seleccionado para la Copa Libertadores, y el estadio Mario Alberto Kempes, para la Sudamericana. Ambos certámenes hoy se encuentran en suspenso por la pandemia de coronavirus. Tras la última reunión del Consejo Directivo de la Conmebol, los representantes de las federaciones coincidieron en seguir priorizando la salud y monitoreando la situación, pero sostuvieron el mes de septiembre como posible plataforma de reinicio de las competencias.

La pelea por las Copas de 2021 luce más compleja, dado que el escenario cordobés ganó la sede de la Sudamericana 2020, por lo que Argentina ya tiene representante cercano. Otra circunstancia a tener en cuenta es que Santiago de Chile, que debía ser el hogar de la Libertadores pasada, debió ceder su oportunidad por la crisis política en Chile. En consecuencia, no sería extraño que en el corto plazo volviera a obtener su chance, dado que en 2019 había pasado todos los filtros sin problemas. La candidatura de los estadios argentinos se extiende a las ediciones 2022 y 2023.

El año pasado fue el debut de la final única en estadio neutral en las competencias continentales de Sudamérica. La Sudamericana quedó en manos de Independiente del Valle en definición ante Colón, que se jugó en la Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño de Paraguay. Y la Libertadores la ganó Flamengo, en el cambiante partido ante River, disputado en el estadio Monumental de Lima.

Fuente Infobae