El Ministro de Seguridad y vocero del Comité Operativo de Emergencia para Dengue y Coronavirus, Hernán Martel, adelantó que no se dará marcha atrás con las medidas que fueron exceptuadas, como había trascendido en algún momento.

Este mediodía los integrantes del COE ampliado se reúnen para analizar la autorización de nuevas actividades que quedarán exceptuadas de la cuarentena en Catamarca. Antes del encuentro, el ministro Martel adelantó que “vamos a seguir con las actividades que estaban habilitadas”, y agregó: “Esperemos que el próximo fin de semana, que son los días en los que la gente sale a hacer más actividades físicas, puedan aplicar lo que nosotros habíamos propuesto”, refiriéndose al uso de barbijo, distanciamiento y no mantener reuniones después de las actividades deportivas. “Son hábitos que los vamos a tener que tener en cuenta por un largo tiempo”, apuntó.

De esta manera, el funcionario echó por tierra la posibilidad de que se dé marcha atrás con la excepción de actividades al aire libre. La posible vuelta atrás fue advertida por el propio COE considerando que muchas de las personas que se abocaron a la actividad física, no cumplieron con el protocolo establecido.

“Sabemos que en muchos casos hay gente que se ha cuidado, ha tenido las precauciones suficientes, y quizá por esa gente hemos analizado que no podemos volver atrás con esa medida porque son que realmente necesitan, por cuestiones de salud o esparcimiento, la salidas”, apuntó. No obstante, Martel fue tajante al mencionar que “vamos a intensificar los controles por la gente que no cumpla”.