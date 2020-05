La nota completa: https://www.facebook.com/notes/federico-lausi/novedades-20052020/2941699509261743/

Seguimos día a día los acontecimientos y decisiones estratégicas que condicionan nuestra actividad. Durante las dos semanas previas a esta publicación (hoy, 20 de Mayo 2020), solicite a las provincias donde se desarrollan nuestros eventos, un diagnostico respecto al panorama de la 2da mitad del año; Superamos los 60 días de aislamiento, motivo por el cual estamos a la espera de novedades respecto a las estrategias/protocolos a seguir.

En el día de ayer recibimos formalmente una nota del Ministro de Cultura y turismo de Catamarca, a quien agradezco la respuesta, donde nos manifiesta ante nuestras constantes consultas, que no será posible realizar el evento para el mes de agosto. La provincia por el momento permanecerá cerrada al turismo nacional e internacional y si bien de a poco (desconocemos los plazos) se permitirá el ingreso a Catamarca, primero de turismo local, luego regional y finalmente nacional e internacional, este año nos confirman que no existirá posibilidad alguna de desarrollar el evento que en 2019 convoco 900 corredores y en esta edicion superaría los 1000 participantes.

Esto no difiere en términos generales de la situación del resto de las Provincias, ya que el gobierno nacional a través de nuestro presidente, decidió extender la cuarentena, y se destacó que incluso flexibilizando algunas actividades, no repararan en “retroceder” y extremar nuevamente las medidas si no están conformes con los resultados, aumentando aún más la incertidumbre.

Por tales motivos, todas las inscripciones de FIAMBALA DESERT TRAIL serán trasladadas automáticamente a la fecha Mayo 2021 (este viernes enviaremos a cada corredor un brief con el detalle del traspaso automático y las diferentes posibilidades ofrecidas por la organización que serán atendidas con cada corredor en forma privada y directa).

Respecto a YABOTY ULTRA MARATON, tal cual lo exprese días atrás, hemos pausado las inscripciones y mantenido el evento activo/confirmado esperando los primeros días del mes de JUNIO para anunciar cualquier novedad. Le hemos pedido al Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, en nota entregada hoy por el Director de Turismo de El Soberbio, que nos exprese el panorama y las políticas que condicionaran a las actividades deportivas y recreativas en dicha provincia para la 2da mitad del año (ya sabemos que los vuelos comerciales por decisión del ANAC estarían operando a partir del 1ro de Septiembre y se está evaluando reactivar la actividad hotelera en diferentes fases).

Respecto a nuestro último evento del año: ULTRA MTB PEPIRI, por ser el único de nuestros eventos que se lanzaría en 2020 (Vuriloche, Fiambala y Yaboty se lanzaron en 2019), hemos decidido suspenderlo. Sin embargo y por tratarse en este caso particular de una organización binacional, posiblemente nuestros amigos de Sao Miguel Do Oeste y Chapeco organicen para la fecha definida un encuentro únicamente para ciclistas locales.

En el plano global hemos recibido la noticia de la suspensión de UTMB, motivo por el cual no habrá carreras de trail hasta el mes de Agosto inclusive; Esperamos que para Septiembre podamos volver a viajar y a correr y por tal motivo estaremos brindando un informe detallado los primeros días de Junio (en 2 semanas a la fecha).

En lo personal comencé con la organización de carreras hace 15 años, y a correr hace ya mas de 25; Hemos superado toda clase de contingencias, pero nunca algo semejante; a la luz de los hechos, creo que será prácticamente inviable la organización de evento alguno en los próximos meses, aunque seguimos insistiendo en que los deportistas deben poder salir a entrenar, con distanciamiento social y una practica responsable estoy convencido de que se puede realizar actividad deportiva y que esta es fundamental no solo para mejorar nuestro estado físico, sino también mental; Si logramos dar ese primer paso, seguramente todo lo demás llegará de un momento a otro.

Federico Lausi.