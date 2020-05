Rompamos las cadenas con actividades en familia que nos hacen recordar nuestra revolución de mayo realizando diferentes actividades alusivas a esta fecha tan significativa como los es el 25 de mayo, haciendo honor a nuestros próceres y los que lucharon por la libertad de nuestra patria.

Participa de diferentes sorteos. Envíanos tus fotos o videos como por ejemplo: vestirse de la época, realizar una danza vestidos de la época, ornamentar la vivienda, cocinar algo tradicional (pastelitos, mazamorra, locro, empanadas, ), confeccionar un símbolo patrio, representación de la revolución de mayo, etc. que los subiremos a las redes sociales de nuestro municipio.



Requisitos:

Para participar debes realizar una actividad en alusión al 25 de mayo, o algo muy Argentino!

Sacar una foto o realizar un vídeo (de no más de 30 segundos)

Enviar el material a culturatinogasta@gmail.com

Darle me gusta o seguir a las páginas:

@municipalidad.tinogasta (https://www.facebook.com/municipalidad.tinogasta/)

@culturatinogasta (https://www.facebook.com/Culturatinogasta/)

Los sorteos se realizaran con todos los que participen enviándonos su material y que cumplan con todos los requisitos antes mencionados. Agradecemos a los auspiciantes y colaboradores.