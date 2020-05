José Luis Colman, propietario de Radio Yabotí denunció que por orden del municipio cerraron la FM local. El intendente Orlando Wolfart sostiene que la clausura se debe «porque no cuentan con la habilitación municipal», mientras que Colman lo denunciará ante la Justicia Federal y en el orden nacional porque «la municipalidad no está facultada para sacarnos del aire». El propietario de una FM local del municipio de San Pedro denunció en el programa de Alfredo Abrazián (FM Show) que «el intendente Orlando Wolfart ordenó la clausura de Radio Yabotí en total desconocimiento de la ley de radiodifusión», dijo el empresario José Luis Colman. «Cualquiera que conoce las leyes de radiodifusión que rigen en la Argentina sabe que la única autoridad facultada para clausurar una radio, es la justicia federal. Incluso hablé con el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) en Misiones y me ratificó que por ningún motivo las municipalidades tienen autoridad para cerrar un medio de comunicación, a menos que lo hagan por orden de un Juez Federal», explicó Colman. Por su parte, el intendente de San Pedro también dialogó con el periodista de FM Show y fundamentó que la radio fue clausurada por «carecer de habilitación municipal. Esta radio pertenecía anteriormente a la municipalidad y fue donada por el ex intendente Luis Castro antes de que entregara su mandato en diciembre de 1999. Nosotros intimamos a su actual propietario para que en 30 días regularice la habilitación municipal, y no se acercaron. Después hubo una inspección y se labró un acta, otorgándoles otro plazo para que regularicen su situación con la comuna, y tampoco se acercaron. La radio está cumpliendo una función comercial ,por eso procedimos a clausurarla»,explicó. Mientras que el empresario disparó que recurrirá» a la justicia federal, y también denunciaremos en ámbitos del orden nacional que un intendente de la provincia clausuró una radio». En tanto relató que «el procedimiento de clausura fue irregular porque hasta el inspector municipal carecía de identificación alguna y pidió al operador de turno que cortara la transmisión. No esperaron a que yo llegara para notificarme de la medida, porque como responsable tengo que estar presente por el aspecto legal y saber si la clausura es por una orden judicial impartida de parte de un Juez Federal, de parte del Comfer o la CNC. O si es una denuncia penal por calumnia e injuria de algún oyente», agregó. El referencia a la medida adoptada por Wolfart manifestó que «el intendente esta muy mal asesorado, se nota vive en una nebulosa y lo que único que le interesa es perseguir a las personas», lamentó Colman. Finalmente agregó que «en la provincia está sucediendo este tipo de casos, en que los intendentes que no están de acuerdo con la editorial de los medios, proceden de esta manera. Tenemos que juntarnos porque hoy por hoy , donde la gente pide a gritos un cambio de política y de actitudes de los políticos , no podemos continuar soportando presiones de esta naturaleza». En este aspecto, el jefe comunal aclaró que «de ninguna manera es un atropello a la libertad de expresión. Hemos tomado todos los recaudaos con la parte legal de la municipalidad y el codigo fiscal establece que toda actividad comercial debe estar habilitada por la municipalidad». Ahora la discusión se definirá en la justicia. Desde Misiones On Line confirmamos que desde las oficinas centrales del Comfer «no existe administrativamente irregularidad alguna con Radio Yabotí, no tenemos registrados ningún pedido o solicitud de clausura, porque el procedimiento habiltual es de comunicarlo a la CNC para que proceda al cierre. Pero el conflicto entre los propietarios de la emisora y la Municipalidad es ajena a nuestra competencia y deberá aclararse seguramente en el ámbito de la justicia federal», indicaron las fuentes.

Fuente Misiones Online