La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón (FT), negó que la semana pasada hubiese existido intencionalidad en impedir el ingreso de la presidenta del CD, Rosana Carrizo (JPC) al municipio, y explicó que fue por un cambio de horarios. «No se entienden tantas ansias de poder. Pudo llamarme y preguntarme, pero eligió hacer la denuncia», cuestionó la intendenta, y disparó contra la edil: «Es la misma persona que cuando asumí protagonizó la toma del municipio y sale en todas las fotos con bidones de nafta», dijo.

Según explicó Paulón en Radio Ancasti, la Municipalidad tiene un horario reducido por el aislamiento obligatorio, y la ordenanza que debía abrir el viernes llegó luego de que Carrizo decidiera hacer la presentación en la Comisaría. «Ella estuvo a cargo del Ejecutivo el jueves y debería saber. El viernes ella fue temprano y la ordenanza no había llegado porque tiene un horario distinto. La concejal parece que no sabía de esto, y no se comunicó con nadie. Tiene mi teléfono, el de todos los secretarios, y no llamó a nadie. Eligió ir a la Policía a hacer una exposición y denunciar en los medios que yo no le abrí la puerta. Cinco minutos después llegó la ordenanza, llegaron todos los secretarios y trabajaron normalmente, la verdad que no se entiende que esto pase cuando uno trabaja y gestiona», cuestionó Paulón.

La intendenta desestimó así los planteos de la concejal Carrizo, que había denunciado el desencuentro con el Ejecutivo. Además, recordó que la presidenta del CD está denunciada por una supuesta ruptura de la cuarentena. «Es la misma persona que cuando asumí en 2015 protagonizó la toma del municipio, salió en todas las fotos sentada afuera del edificio municipal con bidones de nafta para quemar el municipio; es la misma que le vende bebidas alcohólicas a los jóvenes cuando tenemos ley seca. Bueno, así estamos trabajando. No se entiende que en estos tiempos haya una persona con tantas ansias de poder», disparó la intendenta.

Fuente: ElAncasti