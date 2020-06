La Liga de España confirmó ayer los días y horarios para los partidos de las jornadas 28 y 29 del certamen, que se reanudará el próximo 11 de junio tras la suspensión por la pandemia de coronavirus.

La competencia se retomará con el clásico entre Sevilla y Betis, programado para el jueves 11 de junio a las 17 (Hora argentina), tal como había anunciado el presidente de La Liga, Javier Tebas.

El regreso del Barcelona del argentino Lionel Messi será el sábado 13, en el mismo horario, con su visita al Mallorca. Por su parte, el Real Madrid hará lo propio el domingo a las 14.30 en el estadio Santiago Bernabéu, cuando enfrente al Eibar.

El detalle de los partidos

Jornada 28

Jueves 11 de junio

17-Sevilla vs. Betis.

Viernes 12 de junio

14.30-Granada vs. Getafe y 17-Valencia vs. Levante.

Sábado 13 de junio



8-Espanyol vs. Alavés; 10-Celta vs. Villarreal, 12.30-Leganés vs. Valladolid y 17-Mallorca vs. Barcelona.



Domingo 14 de junio



8-Athletic vs. Atlético de Madrid, 14.30-Real Madrid vs. Eibar y 17-Real Sociedad vs. Osasuna



Jornada 29



Lunes 15 de junio



14.30-Levante vs. Sevilla y 17-Betis vs. Granada.



Martes 16 de junio



14.30-Getafe vs. Espanyol, 14.30-Villarreal vs. Mallorca, y 17-Barcelona vs. Leganés.



Miércoles 17 de junio



14.30-Eibar vs. Athletic, 14.30-Valladolid-Celta, y 17-Osasuna vs. Atlético de Madrid.



Jueves 18 de junio



14.30-Alavés vs. Real Sociedad y 17-Real Madrid vs. Valencia.



Denuncia de Garay



El defensor argentino Ezequiel Garay, que se recuperó tras haber sido positivo de coronavirus, denunció ayer una «campaña de desprestigio» por parte de algún integrante de la dirigencia de su club Valencia de España, en medio de la trunca negociación para renovar su contrato, que vence el próximo 30 de junio.



Garay, que está en plena recuperación además por la rotura de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas, negó haber rechazado una oferta de 2,7 millones de euros para irse de Valencia, donde llegó en 2016.



El defensor, que jugó el Mundial 2014 con la Selección argentina, leyó un comunicado en un video de casi doce minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló los pormenores del conflicto.



«Hay que ir de frente, y no me refiero a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. La campaña es de gente de mi club que quiere desacreditarme como profesional y persona. Por eso quiero aclarar las mentiras filtradas sobre mí y comunicar mi decisión como trabajador», sostuvo.



Garay anunció que defenderá sus «derechos como trabajador», los que «se han visto alterados por parte del club», pese a que quiso colaborar reduciendo su salario.



«Pero el club quería una reducción mayor, una reducción de jornada cuando estaba de baja médica», agregó el argentino.



«No hace falta acabar mal. Como jugador gustaré más o menos, pero hacer ver que por dinero no me quiero quedar me parece injusto», señaló Garay, quien recordó que para fichar por el Valencia en 2016 rechazó una oferta mayor.



«Siempre he querido quedarme en este club. El Valencia me ha hecho feliz, pero continuar no depende de mí», cerró.

