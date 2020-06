Corría el año 1964 cuando Canal 13, de Capital Federal, le pide a Enrique Chaij, un joven redactor de una editorial bonaerense, que comparta un mensaje de reflexión al cierre de la programación. En este espacio de 5 minutos, al que llamó “Momentos de Meditación”, el Dr. Chaij transmitía un mensaje de aliento a los televidentes. Y fue allí cuando pensó: ¿por qué no grabar esos mensajes y distribuirlos también a través de las radios de Argentina, de manera gratuita? Y puso manos a la obra. De esta manera nace el programa radial “Una luz en el camino” (ULC). En estos estos micro programas, hablaba sobre problemáticas sociales y familiares de la comunidad y, al finalizar, dejaba una moraleja que resaltaba valores espirituales. Chaij no podía contener la emoción cuando escuchó la primera emisión de sus grabaciones en Radio El Mundo (AM) de Buenos Aires, el martes 2 de junio a las 8:30 de la mañana. Era la emisora más escuchada de aquel entonces. Al poco tiempo, el programa ya se transmitía en más de 100 emisoras y alrededor de 10.000 personas cursaban la escuela por correspondencia que ofrecía el programa.

Todo el equipo de producción de ULC quería ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Así que, comenzaron a realizar actividades paralelas para cumplir ese objetivo.

Entre otras cosas, dictaban un curso para dejar de fumar que se hizo famoso en varias regiones de Argentina, principalmente en Buenos Aires; aparecían comentarios positivos en casi todos los diarios de la ciudad.

No conforme con esto, Chaij decide armar, en 1970, un estudio de grabación con un sistema de producción cinematográfico. Entonces, se comienzan a rodar las primeras películas de “Una Luz en el camino”. Llegaron a editarse 62 películas en blanco y negro. Muchas de ellas fueron transmitidas por los principales canales televisivos del país. Y el sueño crecía: 2 años más tarde se construyen dos nuevos estudios: uno para radio y otro para televisión, dotados con el mejor equipamiento de la época.

Una Luz en el Camino comenzó a celebrar sus aniversarios en el estadio Luna Park de Buenos Aires. El primer encuentro (1976) reunió a 9.500 personas y llegaron a reunirse hasta 15.000. En tres oportunidades (1974, 1989 y 1994) Chaij y su equipo recibieron el premio “Santa Clara de Asís” (otorgado por la Liga Nacional de Madres de Familia) por su contribución al bienestar de la familia y del hogar.

En 1997 el Dr. Chaij se jubiló, y el licenciado José Plescia lo reemplazó en la conducción del programa. Por medio de su voz, el mensaje de esperanza de ULC continuó siendo transmitido a miles de personas cada día.

El Licenciado Plescia realiza giras por toda la Argentina, visitando las ciudades que transmiten el programa, y además de conocer personalmente a sus oyentes, dicta seminarios y charlas sobre temáticas emocionales y sociales. Habla sobre el control del estrés, la importancia de las relaciones familiares, cómo mantener una autoestima saludable, entre otros temas. También acompaña a quienes les interesa conocer más de los principios que Dios dejó en las Sagradas Escrituras para la felicidad y bienestar de las personas.

En esta última etapa, bajo la conducción de José Plescia, Una Luz en el Camino comenzó a modernizar el sistema de la “Escuela Bíblica a distancia” (que en sus inicios había surgido como “Escuela Radiopostal”, por correspondencia). Ahora las radios tienen la posibilidad de descargar los programas de ULC desde la página Web del programa (cuando antes debían esperar el CD que les enviaba el equipo de producción). También se amplió la oferta telefónica del programa: además de los cursos temáticos, las personas pueden dejar mensajes, solicitar la asistencia de un asesor para los cursos o pedir el libro gratuito del año.

“Una Luz en el camino” se transmite en más de 600 radios (a las que se le envía el programa), en radios particulares de otros países (Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, España, etc.) y a través de la red internacional Nuevo Tiempo (emisora adventista de radio y TV: www.nuevotiempo.org).

Fuente: Una luz en el camino