Luego de que ya se empezara a vislumbrar el reinicio de clases presenciales en el país, el Ministro de Educación de Catamarca, Francisco Gordillo, adelantó que la fecha elegida es el 3 de agosto. Aclaró que todo depende de la evolución de la pandemia de coronavirus y que el regreso será escalonado y con otras restricciones para mantener los cuidados sanitarios.

Si bien se había señalado a nivel nacional que algunas provincias podrían retornar a clases antes, Gordillo aclaró que la fecha pensada es el 3 de agosto, luego de las vacaciones de invierno (del 13 al 24 de julio) que no se modificarán. “La decisión de retornar a clases es jurisdiccional y la palabra final la tiene el Gobernador de la provincia. No solo en Catamarca sino en todo el país se está trabajando para el 3 de agosto reiniciar las clases, con algunas excepciones en algunas jurisdicciones más complicadas con el virus. Si seguimos sin casos se nos va autorizar el 3 de agosto”, explicó. En ese sentido contó que el regreso será escalonado y que trabajarán junto a los gremios docentes en el protocolo de regreso a las aulas, algo que también habían solicitado los sindicalistas, a pesar de que ya hay un borrador del regreso.

El próximo lunes habrá una prueba del regreso a clases, que se dará en las escuelas de periodo especial (en la Puna y zonas inhóspitas de la provincia) y será solo por una semana, para cerrar el ciclo lectivo. Gordillo remarcó que solo será el regreso del último año de primaria y secundaria, ya que están finalizando niveles académicos. “Esta semana es para el cierre pedagógico, administrativo e institucional”, señaló y recalcó que los padres de los alumnos quieren que se de esa semana para que les entreguen certificados y títulos a los chicos. En tanto que los docentes que no tengan alumnos deberán realizar tareas administrativas. Gordillo estará en Papachacra (Belén) el lunes en el relanzamiento del regreso a clases y el viernes 12 hará el cierre en Barranca Larga (Belén).

La polémica reforma

En tanto que Gordillo también se refirió a la polémica por la reforma del Estatuto Docente y consideró que está de acuerdo con que sea la cartera educativa quien encabece el tratamiento y donde se dé el debate. “Cuando empezamos a trabajar sobre la Reforma del Estatuto, con los gremios estábamos totalmente de acuerdo en la actualización. Por ahí se habla, pero se desconocen muchas cosas”, señaló en referencia a términos que tiene el viejo Estatuto y que se deben modificar.

En ese sentido hizo referencia a que saldrá hoy la convocatoria a través de un decreto del Gobernador a la paritaria docente, donde se va establecer una agenda de trabajo sobre las principales problemáticas docentes para ir resolviéndolas. “Dentro de esas paritarias estará incluida la reforma del Estatuto del Docente, que se dará dentro del Ministerio de Educación que es el lugar propio y lógico”, señaló. En ese sentido reconoció que no estuvo de acuerdo con la decisión del Gobernador de que la Reforma se discuta en otra área que no sea la del Ministerio.

Reiteró que la actualización de la Reforma del Estatuto tiene que ver con mejorar cuestiones del sistema como el que “alumnos tengan 3 o 4 docentes en el año”. “El sentido no es no nombrar suplentes, sino para ello cambiaríamos el Régimen de Licencias y listo. Tenemos un 40% de docentes en actividad que son suplentes”, remarcó. En esa línea contó que el sistema educativo de la provincia cuenta con más de 16.000 docentes en actividad y 43.000 cargos. “El Estado invierte 1.250 millones de pesos mensuales en el sistema”, resaltó, aunque aclaró que para la reforma se piensa en los derechos de los niños y los docentes que quieren ingresar al sistema, ya que aseguró que son más de 8.000 quienes están recibidos y no consiguieron su primer empleo. “Los titulares que están de licencia, se analizarán cuál es el motivo y si se tienen que jubilar, lo harán”, remarcó. Ante ello ya se intimó a casi 600 docentes que ya cumplieron la edad para que jubilen.

Respecto a la titularización señaló que se analizan los casos de aquellos que no pudieron acceder el año pasado, y que también se está investigando las 3.000 horas institucionales que se pagan en el sistema, para reasignar ese recurso humano.



Señaló que la idea es ir analizando «artículo por artículo” y que «nunca se pensó en quitarle ningún derecho a nadie». Otro de sus objetivos señaló que es no generar deuda cuando un docente tome un cargo. Además, dijo que se tratará la Ley de Educación Privada, que incluiría la modificación al aporte que realiza el Estado a los colegios privados.

Rindió en una garita porque no tenía señal

Franco Alberto Mayco (foto), estudiante de la UNCA, es de la localidad de Colonia del Valle, Capayán, en donde tiene muchas dificultades con la señal de internet, sin embargo continúa participando activamente de las distintas clases y exámenes. Ayer caminó hasta una garita para obtener buena señal, pudo rendir y aprobar con 8 su examen de Química Analítica de la carrera Ingeniería Agronómica que cursa en la Facultad de Ciencias Agrarias. Así su historia se viralizó como un ejemplo de perseverancia. «Mi objetivo es recibirme y todo tiene su sacrificio”, expresó.

