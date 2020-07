El 1er día de Julio de 2020 el gobernador Raúl Jalil junto a la intendente Roxana Paulón dejarán inaugurado el Playón Deportivo en el barrio Barrialitos.

Compartimos imágenes que corresponden al Supervisor de Obras Gustavo «Termi’ Reales, que junto al siempre destacado empleado municipal concretaron la obra que ahora queda para beneficios del barrio.

El refrán popular “Obras son amores, y no buenas razones” u “Obras son amores, que no buenas razones” significa que el amor verdadero se expresa con acciones y no apenas con palabras, por bien fundadas que estén.

Manteniendo el distanciamiento social, el uso de barbijo, todos pueden acompañar un evento trascendental para el crecimiento del barrio.

Fuente: FM Tabaruco