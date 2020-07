Hace varios años, tras la transmisión del último episodio de la exitosa serie El chavo del 8, comenzaron a circular ciertos rumores sobre presuntos conflictos entre los personajes involucrados; una de las versiones más sonadas fue que la cuestión económica mermó entre los integrantes del elenco enemistándolos.

María Antonieta De las Nieves, la actriz detrás del emblemático personaje de la Chilindrina, reveló algunos detalles respecto al fin de la serie que tuvo gran éxito a nivel internacional, y descartó la versión de que hubiera problemas derivados de cuestiones financieras.

La actriz participó en el programa del presentador argentino Guillermo Andino, con un enlace desde México, en el que concedió algunas declaraciones sobre aquellos años.

Ante la intención de Andino por conocer si el fin de El chavo del 8 se debió a problemas económicos entre Roberto Gómez Bolaños y el resto de sus compañeros –Rubén Aguirre, Angelines Fernández, Édgar Vivar, Ramón Valdés y Florinda Meza–, la actriz mexicana negó inmediatamente el rumor que ha persistido por años y dio a conocer su versión acerca del parón de grabaciones del sketch de la recordada serie:

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años” , confesó la actriz que permaneció dentro del elenco hasta el final de las transmisiones del programa, que actualmente se sigue transmitiendo con éxito en múltiples países.

«Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho»