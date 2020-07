En las últimas semanas, la Fórmula 1 se mostró comprometida en la lucha por la diversidad y aceptación a las clases más desfavorecidas. En su batalla contra el racismo, la categoría creó una fundación y una iniciativa, We Race As One.

Aún así, esta no será la única reivindicación que veremos en las primeras carreras, ya que Mercedes ha ido ha presentado una innovadora decoración de su W11 para la temporada 2020, donde el negro predomina sobre el resto de colores.

La idea de Mercedes de llevar un coche negro tiene dos objetivos:

«Una declaración de que estamos en contra del racismo y la discriminación en todas sus formas»

«Y una promesa pública de mejorar aún más la diversidad de nuestro equipo y nuestro deporte».

La reacción del equipo alemán tiene que ver con el movimiento #BlackLivesMatters que ha cobrado fuerza en las últimas semanas tras los incidentes racistas que tuvieron su punto culminante en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Con Hamilton a la cabeza, la F1 alzó su voz, y Mercedes deja atrás su histórico color plateado para competir este año de negro.

«Hemos utilizado las últimas semanas para escuchar la opinión de los miembros de nuestro equipo, aprender y reflexionar sobre nuestro equipo tal como es hoy y cómo queremos que sea en el futuro», dice el comunicado.

Sin embargo, el equipo Mercedes admite que solo el 3% de su personal forma parte de grupos étnicos minoritarios y solo el 12% son mujeres, y se compromete a «atraer talento de muchas áreas de la sociedad a las que actualmente no llegamos».



De esta manera, las flechas de plata, que llevan en ese color desde 1954, se oscurecen por una buena causa esta temporada.



El color no es el único cambio que se verá en el reivindicativo W11.



«Para 2020, hemos decidido competir con una decoración de base completamente negra como una promesa pública de mejorar la diversidad de nuestro equipo, y una declaración clara de que estamos en contra del racismo y todas las formas de discriminación. La petición «End Racism» (Acabemos con el racismo) aparecerá en el halo de ambos coches, y la iniciativa de la F1 #WeRaceAsOne aparecerá en los espejos del W11″, explicaban.



El monoplaza conservará el tono verde del patrocinador principal, Petronas, los elementos rojos del socio principal INEOS y el diseño de estrellas en la cubierta del motor.



Lewis Hamilton y Valtteri Bottas disputarán la temporada 2020 con monos negros y ambos pilotos también adaptarán los diseños de sus cascos.



Por último, Mercedes comunicó que antes del final de esta temporada, anunciarán un programa de Diversidad e Inclusión.

Fuente El Esquiu