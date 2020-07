El presidente Alberto Fernández destacó la presencia del Estado en medio de la pandemia de coronavirus al considerar que «ayuda a pasar mejor este tiempo difícil que tienen que vivir los argentinos», en respuesta a un beneficiario que le contó cómo invirtió esos recursos para poner en marcha un emprendimiento gatronómico.

El jefe de Estado se pronunció de ese modo en un video publicado en la red social Facebook por Ezequiel Masson, un joven de Bahía Blanca que le había enviado un mensaje al presidente contando qué hizo con la ayuda de 10.000 pesos que recibió del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El joven, que en el video se muestra con un delantal y gorro de chef amasando pastas en una máquina, narró en la grabación que envió al Presidente que «es músico, está sin trabajo desde hace un año y vende equipamiento médico, pero atravesaba «un mal momento que empeoró el Covid-19».

«Quiero contarle y agradecerle qué es lo que hice con mis 10 mil pesos. Nunca le pedí nada al Gobierno, pero decidí tomarlo ante la gran necesidad que tenía», subrayó el joven en el registro audiovisual difundido en las redes.

Masson manifestó: «Puse en práctica todos mis dones de cocinero y con la vieja máquina Pastalinda, que tiene más de 50 años y era de mi abuela».

«Compré tres muzarellas, un jamón cocido y algunas cositas más, y empezamos a trabajar. En 20 días triplicamos el dinero que usted nos dio para salir adelante», ponderó Ezequiel

Por su parte, el Presidente le envió una respuesta grabada desde la Residencia de Olivos: «Te he visto trabajando, no en lo tuyo, pero sí en lo que tenés que hacer ahora. No sabés cuánto me alegra que hayas podido aprovechar esa muy chiquita ayuda que el Estado te está dando».

En ese sentido, el jefe de Estado admitió que los integrantes de la gestión que encabeza «se sorprendieron porque de repente se encontraron con que había mucha más gente de lo que esperaban necesitando esa pequeña ayuda del Estado».

«Y por eso la seguimos manteniendo para que, por poco que sea, ayude a pasar mejor este tiempo difícil que nos toca vivir», afirmó el jefe de Estado en alusión a la ayuda de 10.000 pesos que otorga el Gobierno a trabajadores informales y monotributistas en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Fernández también le dijo al joven: «Te vi amasando, pasando la pasta por la Pastalinda. confieso que en algún momento también he hecho tallarines con esa misma máquina».

«Y ojalá que aproveches lo mejor que puedas esta ayuda que te damos, y ojalá que pronto puedas volver a lo tuyo, y todo el orden vuelva a recomponerse», expresó el mandatario.

Asimismo, destacó que «lo más importante es que todos sepamos que hay momentos que el otro necesita ayuda, y lo que tenemos que hacer es darla. Eso nos hace más humanos».

«Te mando un abrazo muy grande y no aflojes, porque siempre que llovió paró, decía (Alberto) Olmedo, y tenía razón», finalizó el presidente en el video al citar al fallecido humorista rosarino.

El joven, que publicó en su cuenta de la red social su video y el que recibió de parte del presidente, dijo «si bien me ve solo, tengo a Jesucristo dándole a la manija mientras yo amaso».

«Somos una familia de mucha fe y hace unos días me levanté con esa inspiración y esas ganar de invertir ese dinero y darle de comer a las personas, y nos está yendo muy bien», repasóó.

Masson sostuvo que «cuando hablaban de reinventarse, no lo veía, pero un día desperté, lo vi y acá estamos, señor presidente» y pidió que «siga para adelante, no le afloje, le envío mucha fuerza».