Isabela Souza hoy es la elegida por el público centennial. Ésta brasileña de 22 años es la estrella de la serie Bia de Disney, y hoy se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la que se tuvo que quedar por el aislamiento y las restricciones de movimiento.

Nacida en la ciudad de Mina Gerais, a los 10 años se trasladó junto a su familia a Río de Janeiro para comenzar su formación en actuación y baile en el Centro de Capacitação Profissional em Artes Cênicas.

En el 2014 tuvo su primera experiencia profesional en una obra de verano y un año después fue seleccionada en la serie original brasileña para interpretar a “Brida” en Juacas, para Disney Channel Brasil. Actualmente, Isabela, es la gran protagonista de la serie Disney Bia, que está llegando a su gran final luego de dos temporadas el 24 de julio.

Una joven con grandes sueños por cumplir, Isabela continúa sus estudios en canto, baile y actuación, y también está aprendiendo a tocar la guitarra y el ukelele. En sus ratos libres, además, está dando sus primeros pasos en el mundo de la fotografía.

“Lo que más me gusta de ser actriz es que puedo conocer de una manera más cercana y entender muchas historias diferentes a cada personaje porque cada historia es una persona nueva. Cada personaje me enseña algo nuevo. Es como vivir muchas cosas en una sola vida”, comenta en diálogo con Infobae, que está pasando la cuarentena en Argentina donde vive hace ya más de dos años. Isabela, tiene 22 años y actualmente está viviendo en Argentina por haber filmado la serie Disney Bia, uno de los éxitos luego de Violetta y Soy Luna

– ¿Cómo fue que llegaste acá a Argentina?

– Hace cuatro años empecé a trabajar con Disney en una serie de Disney Brasil y fue un sueño cumplido. Al finalizar surgió la posibilidad de hacer el casting para Bia acá en Argentina, pero yo no sabía hablar en español. Vine al casting casi sin saber hablar y ahora ya hace casi dos años que vivo acá y es un sueño, me encanta y ahora ya es como mi casa.

– ¿Quién te enseñó a hablar español?

– Primero empecé a estudiar sola, puse todo mi teléfono en español, veía muchas películas , canciones, todo, y después cuando vinieron los otros brasileros a Argentina, Ana Carolina, una actriz de México que hizo también Soy Luna, nos enseñó español y nos daba como 2 horas de clase por día. Con ella practicamos con los guiones de la serie, porque todos habíamos habíamos venido de Brasil y no sabíamos hablar español.

– ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá en Argentina?

– Me encanta la gente, la verdad es que ustedes son lo más. Me encanta el asado, que es algo que tenemos en común con Brasil, que nosotros allá también amamos el asado. Me encanta el cielo de Argentina, es algo que nunca vi en otro lugar, a pesar de que Brasil es muy lindo, el atardecer de acá es algo mágico. Desde el 2014 pertenece a la familia de disney en su país de origen, en Brasil donde participó de la serie Juacas

– ¿Cuando vas a comer afuera preferís siempre ir a comer asado?

– Sí, siempre, o ir a un café. También me encanta de acá que hay muchos cafés en las calles, que en Brasil no hay tantos, entonces siempre íbamos con Agus -que es una de las chicas de la serie- por un café y estábamos mirando la calle, es algo muy especial que en Brasil no se encuentra tanto y eso me encanta.

– ¿Además del asado qué otras comidas típicas de Argentina te gustan?

– El dulce de leche, que en Brasil es muy común, también es muy famoso y me gusta. El mate que no lo conocía, y me encantó, no lo sé preparar pero me encanta probarlo de mis amigos, la verdad es que me encantó y es algo que puedo llevar a Brasil.

– ¿Dónde probaste el mate? ¿Quién fue la primera persona que te convidó?

– Hay dos personas de Disney, Flor -de la serie-. Después Matías, de la producción de Bía que nos convidaba siempre y a veces tomaban mate dulce, a veces no, entonces probamos un montón de distintos mates, estuvo muy rico. Una de las cosas que más le gusta de Argentina son los atardeceres

– ¿Y ahora en la cuarentena estás tomando mate o no?

– Me compre unos saquitos de mate, como el té, algo muy fake, pero puedo tomar así.

– ¿Descubriste algo de Isabela que desconocías durante esta cuarentena?

– Sí, ha sido un tiempo muy lindo esta cuarentena porque he aprendido a cocinar, y me enteré de que me encanta cocinar. Desde el principio de la cuarentena tuve que empezar a hacer algo de comida y cada día fui aprendiendo un poco más y no quiero parar de cocinar.

– ¿Cuáles fueron esos platos que aprendiste a hacer durante todo este tiempo?

– Aprendí a hacer pollo, pescado al horno, algunos platos típicos de Brasil como pollo con porotos, cosas muy básicas pero que no sabía hacer, y que nunca había tenido tiempo de aprender y me encantó y ahora lo hago todos los días.

Isabela, las redes sociales y sus fans

– ¿Te reconocen en la calle acá en Buenos Aires?

– En la calle me reconocen más los niños y es muy emocionante como a ellos les encanta nuestro trabajo y cómo se inspiran en los personajes de la historia.

– ¿Te considerás una influencer? ¿El término forma parte de tu vida o no mucho?

– No mucho. Me parece que nuestro trabajo de artista y actriz automáticamente nos hace ser una influencia para los que nos ven y para los que les gusta nuestro trabajo, pero no es algo que lo tome como un título o un trabajo para mí. Tiene más de 1.1 millón de seguidores y le gusta compartir el backstage de las filmaciones

– ¿Te gustan las redes sociales?

-Los niños están muy presentes en las redes, yo no tanto. Cuando tengo ganas de postear algo lo hago, pero no es un compromiso que tengo que estar todos los días. Me encanta tener contacto con mis fans en las redes, leer sus mensajes, compartir cosas de backstage fotos del cielo, pero no lo veo como un compromiso de estar ahí pendiente todos los días, y generar algo, me gusta que sea algo más orgánico.

– ¿Qué fue lo que más te gustó de un fan de acá de Argentina?

– Los fans de acá son muy amables, son muy cariñosos. Una vez una chiquita me dio una lámpara en forma de nube. Porque siempre subo fotos de cielo a mi Instagram, entonces ella me dio eso y fue muy especial, un detalle muy lindo y ahi se vio que realmente me acompañan. Fue muy bonito.

– ¿Qué consejo les podés dar a los fans que quieren seguir tu camino?

– Quiero primero dar gracias por todo el cariño y todo el apoyo que me dan, por todos los mensajes que trato siempre de leer, son siempre muy, muy amorosos, y esos mensajes y ese cariño me motivan a dar todo de mí. Mi consejo es que nunca desistan de sus sueños, que estudien, que se preparen, que sueñen con lo más increíble que puedan soñar porque nada es imposible.

Isabela y Bia Isabela es Bia en la exitosa serie de disney channel, Disney Bia

Disney Bia es la historia de un grupo de jóvenes que descubren, comparten y desarrollan sus talentos en El Fundom, un lugar de encuentro y expresión para la creación de contenido online. Allí, Bia, Chiara, Celeste, Manuel y el resto de los chicos comparten momentos únicos entre amigos, viven grandes romances, enfrentan algunos rivales pertenecientes a la popular network Laix y emprenden distintos caminos artísticos en busca de sus verdaderas identidades creativas.

– ¿Qué relación encuentras entre Isabela y tu personaje en Bia?

– Bia tiene algo que tiene Isabela, que tiene una fuerza, una esperanza, de vivir lo imposible, entonces Bia siempre lucha por lo que tiene a su alrededor aunque nadie a su alrededor lo crea. Eso es algo que tenemos en común y me encanta.

– Ahora que está llegando el final de la serie, sin spoilear nada, ¿qué nos podés adelantar del último capítulo?

– Los fans de Binuel van a estar muy contentos porque es un final increíble, super especial. Bia va a descubrir muchas cosas de su hermana y va a ser muy emocionante, va haber mucha música, mucho romance. Pueden tener muchas expectativas porque va a ser increíble.

– ¿Qué expectativas tenés a tu futuro?

– Buenas expectativas. Es un poco incierto porque no se sabe que va a pasar, no hay nada confirmado. Espero seguir con Disney por mucho tiempo, seguir cerca de los fans y con otros proyectos porque Disney me abrió muchas puertas y eso me motiva mucho.