El presidente Alberto Fernández anticipó que la semana que viene anunciará 60 medidas para la reconstrucción del país luego de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y la cuarentena.

El jefe de Estado apuntó contra quienes “andan renegando” y diciendo que el gobierno nacional no tiene un plan económico y explicó que el programa ATP (cuya cuarta etapa fue presentada hoy) y otras medidas adoptadas durante la cuarentena demuestran todo lo contrario: “Lo planificamos desde el primer día para que la pandemia no arrastre a nuestras empresas y a nuestros trabajadores y todos puedan sobrellevarlo sabiendo que hay un Estado ayudándolos”.

En ese marco, anticipó que la semana pasada lanzará un paquete de 60 medidas que pretenden “construir un futuro más definido” y sacar al país de la severa crisis económica en la cual se encuentra inmerso.

“ Hicimos el esfuerzo de sostener a las empresas para que en el día después estemos en condiciones de levantar una perilla y poner todo en marcha. Y lo vamos a hacer ”, planteó en un acto que compartió con el ministro de Producción, Matías Kulfas, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Ponto, gremialistas y empresarios.

Dijo que ese plan abarcará a todos los sectores: la industria nacional, el campo, las pymes y los trabajadores. Y retomó el discurso pronunciado por el empresario Mario Gil, que lo antecedió en la palabra, para cuestionar las pandemias sin virus, en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

“Hemos vivido pandemias sin virus y esas pandemias arrasaron con más de 20 mil pymes en cuatro años. Destruyeron un montón de trabajo industrial. Cuando uno habla de la necesidad de desarrollar industria y pymes, no quiere dejar a nadie afuera. Quiere que a las grandes empresas les siga yendo bien y que el campo siga produciendo y en todo caso, que se asocie a la industria para agregar más valor”, analizó.

Apoyo de la CGT

La CGT remarcó hoy al presidente Alberto Fernández que los trabajadores están “para sentarse en el diseño de esa nueva normalidad” que habrá tras la pandemia de coronavirus.

“Los trabajadores estamos para sentarnos en el diseño de esa nueva normalidad que seguramente será mejor, porque tenemos la posibilidad de tener un Gobierno que piensa un camino diferente y no el de la primarización, sino el de la industrialización”, sostuvo el secretario general de la central obrera Héctor Daer.

El líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) destacó las políticas que desplegó el Gobierno ante la crisis producida por la pandemia de COVID-19 y subrayó que “en ningún lado existieron parámetros de protección tan firmes como los que hubo en el país”.

“Queremos las empresas abiertas y los trabajadores adentro para cuando termine este paréntesis que nos pone la pandemia y volver a dinamizar el potencial social, económico, productivo y de desarrollo que tanto pensamos cuando imaginábamos el futuro con un Gobierno diferente al que tuvimos durante cuatro años”, señaló el ex diputado nacional.

Para Daer, las medidas oficiales van a “dar un respiro en todas las tensiones que se venían generando” por las dificultades económicas. “Estamos a disposición desde la CGT para todos estos debates y para seguir construyendo una sociedad que pretendemos más igual, con mejor desarrollo y una sustentabilidad que haga posible el país en el que queremos vivir”, concluyó el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Una frase de Spinetta

Mario Gil, empresario autopartista, brindó un mensaje que motivó la reacción de Fernández. “¡Alberto no aflojés! El de arriba no juega a los dados, el pueblo argentino te dio su confianza a vos y a tu equipo; como decía Alberto Spinetta, mañana es mejor y un guerrero no detiene jamás su marcha”, dijo en el cierre de su intervención. El comentario generó un guiño cómplice del Presidente, amante del rock nacional y, especialmente, del querido “Flaco”.

