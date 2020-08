El Ministerio de Salud confirmó este viernes que se produjeron 50 nuevas muertes por coronavirus desde la emisión del último reporte. Así, el número de víctimas fatales ascendió a 6567.

Por otra parte, desde el comienzo del brote en la Argentina recibieron el alta 239.806 pacientes, lo que equivale al 74,7% de los casos totales.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades sanitarias, las víctimas fueron 34 varones: 13 residentes en la provincia de Buenos Aires, cinco en la Ciudad, dos en Chaco, ocho en Jujuy, uno en Mendoza, uno en Chubut, uno en Entre Ríos, dos en Neuquén, y uno en Salta; y 16 mujeres: 10 residentes en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Jujuy y dos en Mendoza.

El Gobierno informó también que son 1832 los pacientes con COVID-19 los que están internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 58,6%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 68,7%.

Si bien no se registraron nuevas áreas de circulación comunitaria del virus desde el reporte del jueves, no hubo provincias que no hayan registrado casos en los últimos 14 días. Por eso, las autoridades de Salud insistieron en reforzar las medidas de prevención y cuidados para prevenir contagios.

Fuente La Unión Digital