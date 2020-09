En la madrugada del viernes pasado, el buque pesquero “Verdel”, de la empresa Iberconsa, llegó al puerto de Madryn desde Mar del Plata. Parte de la tripulación manifestó tener síntomas compatibles con el coronavirus, el barco fondeó en zona de rada y se hisopó a 6 tripulantes. Cinco de ellos dieron positivo, pero aseguran que son cerca de 40 los que tienen síntomas.

Los marineros salieron de Buenos Aires el 30 de agosto y se encuentran cumpliendo la cuarentena en el buque, manifestó que solo “se hicieron hisopado a seis integrantes de la tripulación. Somos 60 en la tripulación. Unos 40 tenemos síntomas», afirmó.

Asimismo, detalló a FM Del Viento que “tengo fiebre, dolor en cuerpo y nadie me hizo hisopado. El barco no está en condiciones”. Mientras aclaró que en los camarotes de 4, viven 6 y hasta 8 personas. “No es lugar para hacer aislamiento. Nunca una comunicación con un médico. Los infectólogos subieron a las 5 am y se fueron. Nadie los vio», advirtió.

El tripulante además indicó que el enfermero es el que está peor. “se cae anímicamente y ya no quiere hacer su labor. Tenemos compañeros que dejaron de hablar, estamos mal de ánimo y con la poca fuerza que nos queda luchamos algunos para que nos bajen. Yo tengo fiebre continua», aseguró.

Por último, aseguró que se hizo una denuncia ante la Prefectura Naval de Comodoro Rivadavia, para alertar sobre la situación.

Fuente: ADNSUR