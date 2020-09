La secretaria de Desarrollo y Hábitat Social Lic. Viviana Cortez mantuvo una reunión con los referentes de los distintos comedores infantiles de nuestra ciudad.

El objetivo principal de la reunión fue el de coordinar acciones en función de mejorar el servicio, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos viviendo, es por esto que esta clase de reuniones suelen ser frecuentes, realizando un seguimiento cercano con respecto al funcionamiento de los comedores.

Entre los puntos que se tienen en cuenta se encuentra la intención de mejorar el menú que se ofrece, incentivando la incorporación de verduras para hacerlo más nutritivo, acorde a las necesidades de los chicos. Para esto se está buscando la manera de incorporar huertas a los comedores, esto minimizaría los costos e incentivaría la producción de verduras y el autocultivo, administrando de mejor manera los recursos que ingresan.

Los referentes además plantearon la necesidad de mejoras estructurales para los distintos comedores, en respuesta a esto la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social creó grupos de gente que recorre los distintos lugares para colaborar con estas mejoras que los comedores requieren, tales como hornos de barro, fogones, etc.

“Quiero hacer hincapié en la necesidad de involucrarse, necesitamos que en estos tiempos tan duros las familias también se involucren en las soluciones, y una manera es llegar al comedor y preguntar que están necesitando. Todo sirve, todo suma” expresó la Lic. Viviana Cortez con respecto a la ayuda comunitaria que estos comedores requieren.

Además, también pidió que no se envíen a los niños a buscar las viandas, puesto que tanto los niños como los adultos mayores son los más vulnerables ante la situación actual de pandemia que vivimos por el Covid-19.

“No mandemos a los chicos a buscar la comida en esta modalidad vianda, tiene que ir un adulto responsable cubierto con su barbijo, con todos los cuidados necesarios, porque no se le va a entregar más a los niños. Entendemos que los papas trabajan, pero siempre hay un adulto, no hay problema en esperarlo, pero no mandemos a los niños, protejamos a los niños y a los adultos mayores.” Finalizó la titular de la secretaría de Desarrollo y Hábitat Social.

Prensa y Comunicación

Municipio de Tinogasta